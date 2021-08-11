Флот настоящий – или потешный?

Послесловие к главному параду ВМФ России в Санкт-Петербурге

Вот и отгремел грандиозный парад в честь Дня ВМФ России, но отнюдь не праздные вопросы остались. Шоу вызвало восхищение у обывателя, но не у специалистов. Моя сестра из провинции позвонила с поздравлением и сказала: «Вадим, как красиво было все!». На мои возражения, что не все так хорошо, она ответила: «Может, для вас, специалистов, что-то и не так, для нас радостно, что у нас есть такой флот!».

В океан на катерах

Праздник больше имеет политическую направленность, чем практическую. Это отлично понимают и наши вероятные противники. Да, флот есть. Но отвечает ли он потребностям великой морской державы, какой продолжает считать себя Россия? Полноценное обеспечение национальной безопасности такой страны, как Россия, имеющей более 38 тысяч километров морской границы, без современного ВМФ невозможно.

К сожалению, этот поддерживаемый, по крайней мере на словах, на всех уровнях государственной власти аргумент в пользу обладания полноценным флотом на деле оборачивается продолжающимся разрушением существующей системы управления единым ВМФ, военно-морского образования и военно-морской науки, безвозвратным старением и сокращением корабельного состава, заменой полноценных кораблей катерами, деградацией потенциала военного кораблестроения и, как следствие, трагедиями для личного состава, прежде всего офицеров и адмиралов, реально ощутивших на себе крушение идеалов в отношении дела, которому они посвятили свою жизнь.

В последнее время с проведением главных морских парадов стали раздаваться голоса, что-де «лед тронулся», но реальных действий не видно – одни слова и катера. В «Морской доктрине – 2030», утвержденной распоряжением правительства РФ в декабре 2012 года за № 2205-р и подтвержденной Указом президента от 21 июля 2017 года в области военно-морской деятельности до 2030 года, поставлены амбициозные задачи – сохранить второе место в мире по уровню мощи флота, вести масштабное военно-морское строительство и создать группировки авианосцев.

“Программа строительства ВМФ включается отдельным пунктом в Госпрограмму вооружения по остаточному принципу – потому что при ее составлении главную скрипку играют генералы, а не адмиралы, взгляды которых на флот очень разнятся”

Как показал пятый морской парад 25 июля (почему пятый, непонятно, как будто до этого в России не было морских парадов), мы не увидели и не услышали, как же выполняются эти главные задачи.

Задача строительства авианосцев была обозначена в «Основах государственной военно-морской политике до 2010 года». Однако за это время Россия даже не приступила к строительству отечественного авианосца. Более того, по сути был загублен и единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Если говорить о затратах на его ремонты, то на эти средства вполне можно было построить большой современный боевой корабль. Но у нас для этого просто нет технических возможностей и мощностей, да и часть кадров кораблестроителей утеряны. И здесь надо признаться, большим тормозом остается коррупция, в том числе и в военной среде.

По поручению президента РФ 1 сентября 2001 года Постановлением правительства РФ № 662 была создана Морская коллегия при правительстве РФ и утверждено положение, в соответствии с которым она стала постоянно действующим координационным органом. В состав Морской коллегии были включены 11 министров РФ и руководители ведущих значимых ведомств. Но, как показало 20-летнее существование этого представительного органа, он более декоративен, нежели полезен. Здесь действует принцип: если хочешь загубить дело, создай внештатную комиссию – читай «коллегию». Ни одного практического дела за 20 лет в строительстве ВМФ. Непонятно, работает ли вообще этот орган.

Что касается кораблестроительной программы ВМФ, то после развала СССР ее как таковой не существовало. Есть утвержденная программа «Развитие судостроения на 2013–2030 годы» от 24.12.2012 года № 2514-р, которая должна реализовываться в три этапа: 1-й – с 2013-го по 2016-й; 2-й – с 2017-го по 2025-й и 3-й – с 2026-го по 2030 годы, но про военное судостроение там сказано только одно – обновить производственную базу предприятий ОПК.

А как таковая программа строительства ВМФ включается отдельным пунктом в ГПВ (Государственная программа вооружения), естественно, по остаточному принципу, потому что при ее составлении главную скрипку играют генералы, а не адмиралы, взгляды которых на флот как стратегический элемент Вооруженных сил очень разнятся.

Последнюю программу ГПВ до 2027 года от 19.09.2017 года планировалось утвердить в ноябре 2017-го, но этого не произошло, а ведь в ней просматривалось, хотя и по остаточному принципу, строительство нового авианесущего крейсера. О чем и говорил тогда заместитель министра обороны Юрий Борисов. Сегодня он заместитель председателя правительства РФ, но закладки крейсера нет.

Задача постройки авианосцев не снята с повестки. Нужны ли они нам – это уже другой вопрос. Но предположим, что будут найдены деньги на постройку кораблей океанской зоны, в том числе и авианосца. Будут определены места базирования, но вот грамотных командиров, способных руководить единым флотским организмом всех уровней, у нас нет, ибо сегодня установка в учебном процессе иная. И взять опытных флотоводцев при современной структуре ВМФ негде. Кроме того, отсутствуют дискуссии по военно-морской тематике, что лишает офицеров и командиров ВМФ на выработку единых взглядов на военно-морское искусство. В последнее время даже такого термина не слышно.

Есть амбициозная задача, согласно новым «Основам госполитики в области военно-морской деятельности», поставленная президентом РФ – не допустить превосходства ВМС других государств над ВМФ и стремиться закрепиться на втором месте в мире по боевым возможностям. Это вызывает скептицизм у экспертов, потому что необходимо не только сократить отставание от США, но и не дать обогнать себя Китаю, который в последнее время проводит масштабную программу военно-морского строительства.

Да и Японию не стоит сбрасывать со счетов.

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (893) за 10 августа 2021 года