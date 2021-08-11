Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим

Пафосная презентация «убийцы» F-35 оставила слишком много сомнений

Ажиотаж вокруг нового российского самолета Checkmate нарастает. Словно получив отмашку от руководства, отечественные СМИ наперебой перечисляют достоинства и технические совершенства новой машины, которая еще не то что не летала, но даже не делала пробежек по аэродрому. Эксперты, полуэксперты, аналитики и просто журналисты, весьма далекие от боевой авиации, соревнуясь друг с другом, взахлеб расхваливают Checkmate, показанный на авиасалоне «МАКС-2021». Дописались уже до того, что новый самолет называют «убийцей» F-35. В «Википедии» даже появилась страничка, посвященная Су-75 «Checkmate».

Чучело или тушка?

Что имеем? Checkmate – это коммерческое название однодвигательного легкого тактического истребителя, созданного по технологии «стелс», который, возможно, получит внутреннее обозначение – Су-75. Истребитель разрабатывался в инициативном порядке ПАО «Сухой» с прицелом на ВКС России и в расчете на иностранный рынок. Грамотно с точки зрения маркетинга была спланирована утечка информации в Сеть еще до начала выставки. Выстроен отдельный павильон с подиумом и лазерной подсветкой. Самолет очень кстати подоспел к авиасалону и с большой помпой был представлен первому лицу государства. Владимир Путин с интересом осмотрел машину, но обещаний о господдержке или госзаказе высказано не было. Во всяком случае, такой информации на сегодня нет. Министерство обороны тоже не проявило интерес к проекту.

Но генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь настроены очень оптимистично. Заявлены сроки начала летных испытаний Checkmate – 2023 год, и год запуска самолета в серийное производство – 2026-й. Для подобных заявлений нужны веские основания, ведь разработка такой машины без инвестиций собственного государства или заинтересованных стран является рискованным делом. Хотя вице-премьер Юрий Борисов сообщил «Интерфаксу», что заказчик на новый самолет уже есть, правда, не уточнил, из какой страны. Складывается впечатление, что Ростех и ОАК, уже имея, что вполне вероятно, иностранного инвестора, рассчитывали на господдержку или госзаказ в лице Министерства обороны.

По образцу, представленному на выставке, сложно понять, что же было выставлено: натурный макет, демонстратор или же подсобранный образец, который доведут до летного состояния. Полумрак в ангаре, ограждение, не позволяющее подойти ближе, и цветная подсветка не давали возможности толком рассмотреть экспонат и сделать однозначные выводы. И мнения экспертов разошлись по этому поводу. Юрий Слюсарь, а также заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов утверждают, что это опытный образец и именно он поднимется в воздух меньше чем через год. Вероятно, у ПАО «Сухой» есть еще один экземпляр, на котором проводят статические испытания конструкции, так как при этом вся конструкция или ее часть, как правило, разрушается. И никуда полететь, понятное дело, он уже не сможет.

Заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов, которого цитирует ТАСС, сказал следующее: «Перед вами стоит образец – это не просто макет, это не просто демонстратор. Это самолет, который в воздух и поднимется. Необходимы, конечно, работы по подготовке его к полету. Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета».

Су-75 и Су-57 – что общего

Проект под названием Checkmate может повторить судьбу самолета Су-57 и танка Т-14 «Армата». При всех очевидных достоинствах этих машин Министерство обороны не торопится заказывать их для себя, во всяком случае, в массовом порядке. Это настораживает и отпугивает потенциальных покупателей. И Су-57, и «Армата» Т-14 были с помпой представлены и на выставках, и на парадах в течение не одного года. Но до сих пор «Армат» в армии ровно столько, сколько нужно для парадного строя на Красной площади, а Су-57 не больше того, сколько необходимо для показа на авиасалонах. Министерство обороны занимается модернизацией танков Т-72 и Т-80, заказывает традиционные для ВКС РФ тяжелые двухдвигательные истребители Су-30 и Су-35 и не торопится осваивать новинки. Учитывая все это, не спешат покупать технику и иностранцы.

Бюджетное пятое

Организаторами шоу под названием Checkmate были озвучены летные и технические характеристики новинки, которые подхватили мейнстримовские СМИ, выдавая их как уже подтвержденные. Заявленные производителем данные действительно впечатляют, особенно потолок и дальность полета, но следует понимать, что расчетные теоретические выкладки могут быть весьма далеки от результатов, полученных в ходе испытаний. И это касается не только летно-технических данных, но и заявленной стоимости самолета.

Ведущие российские информационные агентства записали Checkmate в основные конкуренты Dassault Rafale, JAS 39 Gripen и самолетам пятого поколения Lockheed Martin F-35 и китайскому Shenyang J-35. Даются прогнозы, что российский самолет станет бюджетным вариантом однодвигательного самолета пятого поколения, созданного по технологии «стелс» для стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки. Именно поэтому на авиасалоне «МАКС-2021» в ангар с новым самолетом постоянно привозили многочисленные иностранные делегации.

Зарубежная пресса

За характерную форму воздухозаборника иностранная пресса окрестила новый самолет Screamer («Крикун»).

Обозреватели журнала Military Watch Magazine, ссылаясь на источник, близкий к российской оборонной промышленности, уверенно называют Объединенные Арабские Эмираты инвестором и основным заказчиком Checkmate. При этом проводится параллель с разработкой китайского самолета JF-17 для Пакистана на деньги заказчика, заинтересованного в этом самолете.

В феврале 2017 года Россия и ОАЭ на выставке IDEX 2017 заявляли о начале совместной разработки самолета пятого поколения. Однако американцы предложили арабам свой F-35 на интересных условиях, и от программы арабы вроде как отказались. Сейчас у Эмиратов стоят на вооружении французские самолеты Mirage 2000 и легкие американские F-16E Desert Falcon. Вполне вероятно, по мнению обозревателей Military Watch, что Эмираты возьмут на вооружение оба самолета – и американский F-35, и разрабатываемый Checkmate. Таким образом они смогут заменить основные самолеты, стоящие на вооружении, и снизить зависимость своих ВВС от поставок только одной страны.

Военный эксперт журнала The National Interest Марк Епископос отмечает, что новая российская разработка имеет хороший экспортный потенциал. Даже в случае неизбежного подорожания самолета в ходе испытаний и запуска в серию Checkmate может составить сильную конкуренцию американскому и китайскому «стелсам». И если заявленная стоимость в 25–30 миллионов долларов будет просто базовой ценой без учета конфигурации, состава оборудования и вооружения для конкретного заказчика, то и в этом случае самолет дешевле двухдвигательных Су-35С и Су-57 и, несомненно, вызовет интерес на рынке вооружений.

Другой журналист, пишущий для NI, Себастиан Роблин, более осторожен в своих высказываниях и оценках перспектив нового самолета. В качестве примера он приводит историю разработки и закупок самолета Су-57. До сих пор этот самолет не получил свои запроектированные двигатели, а Министерство обороны не торопится его заказывать. В результате есть заказ на 78 машин, но за прошлый год было выпущено всего четыре экземпляра, и этот факт плохо сказывается на экспорте самолета. Заказчики более склонны доверять машине, которая стоит на вооружении самой страны-производителя. В таком случае уже отлажена система поставок частей и оборудования для ремонта и обслуживания техники и не возникнет проблем с эксплуатацией самолета в других странах.

Отсутствие государственного финансирования тоже плохо сказывается на возможности продвижения новой техники на международном рынке. Слишком оптимистичны также, по мнению Себастиана Роблина, заявления руководства Ростеха и ОАК о запуске Chekmate в серийное производство к 2026 году. Существующие производственные линии загружены сборкой других самолетов «Сухого», и для запуска в серию новой машины понадобится развертывание нового производства.

На момент написания статьи стало известно, что генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь определил завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) как базовый для производства нового Су-75. На сегодняшний день завод производит Су-35С и Су-57.

Окажется ли новый самолет, метко прозванный в зарубежной печати «Крикуном», шахом и матом своим зарубежным аналогам – покажет время.

Валерий Смирнов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (893) за 10 августа 2021 года