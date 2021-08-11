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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Украины заявил: цель начавшихся командно-штабных тренировок - повышение готовности армии к "российской агрессии"

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: РИА "Новости"

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что страна должна обеспечить всестороннюю готовность сил обороны для противодействия "российской агрессии", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы должны обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов, и именно эту задачу выполняют командно-штабные тренировки, которые начались сегодня", - цитирует пресс-служба оборонного ведомства слова Тарана.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что 9 августа начались масштабные командно-штабные тренировки с командованием объединенных сил и другими составляющими сил обороны, в соответствии с Планом подготовки ВСУ в 2021 году.

Отмечается, что активные тренировки на суше, море и воздушном пространстве начались по всей территории Украины и продлятся до 13 августа 2021 года.

Как информирует пресс-служба Минобороны, к нынешним учениям привлечены все виды ВС Украины. По словам Тарана, на пяти общевойсковых полигонах наращиваются боевые способности объединенных сил, 14 органов военного управления ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.

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Военные учения
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