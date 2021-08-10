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Интерфакс-АВН

Разработка РФ истребителя Сhekmate не связана с геополитикой - глава "Ростеха"

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Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75
Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75.
Источник изображения: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

Вашингтон. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Работы над новым российским истребителем Сheсkmate связаны не с геополитической ситуацией, а с объективной потребностью в появлении самолета такого класса, заявил изданию The Wall Street Journal глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Нет необходимости искать геополитическую повестку дня за нашим новым легким тактическим истребителем", - приводит газета слова из его заявления.

"Настоящая причина гораздо проще: на современном военном рынке есть естественный высокий спрос на такой тип самолета", - уточнил Чемезов.

По его словам, Сheсkmate представляет собой эффективную альтернативу для стран, которые не могут позволить себе самолеты типа F-35 с ценой до $120 млн за образец.

Чемезов подчеркнул, что Сheсkmate - это полностью инициатива "Ростеха", но в то же время указал на взаимовыгодное партнерство России и ОАЭ в сфере военных и гражданских проектов.

Планируется, что Сheсkmate поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Ранее глава "Ростеха" Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

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Gripen NG
ПАК ФА
Су-35
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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