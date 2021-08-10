Синьхуа (Китай): учения «Запад/Взаимодействие — 2021» официально начались

Сегодня в Поднебесной начались совместные военные учения России и Китая «Запад. Взаимодействие — 2021». Агентство «Синьхуа» рассказывает о целях учений. Одна из них — показать всему миру, что Россия и Китай решительно настроены защищать международную и региональную безопасность.

Ли Цзочэн, член Центрального военного совета КПК и начальник Объединенного штаба военного совета, является главным руководителем учений. Он присутствовал на церемонии их открытия и объявил об официальном начале.

На возвышенности Хэлань бронетанковая группа выстроилась в боевой порядок. В необъятной пустыне Гоби расположились солдаты. Высоко развеваются государственные флаги Китая и России, величественно стоят парадным строем российская и китайская армии. На церемонии открытия учений офицеры и солдаты, привлекаемые на учения, были разделены на 13 пехотных групп и 2 воздушных эшелона в соответствии с операциями, в которых они будут задействованы, и затем войска заняли свои позиции на поле боя. Затем с речами выступили Лю Сяоу, командующий Штабом объединенного руководства и заместитель командующего Западным театром военных действий НОАК, и Михаил Носулев, заместитель командующего Штабом объединенного руководства и заместитель командующего войсками Восточного военного округа России.

Эти учения призваны расширить масштаб совместных контртеррористических операций вооруженных сил Китая и России, продемонстрировать твердую решимость и уверенность в своих силах для совместного поддержания международной и региональной безопасности и стабильности. Учения также олицетворяют новую высоту в отношениях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху, а также новый уровень высокого стратегического взаимного доверия и прагматических обменов и сотрудничества между двумя странами. Учения "Запад/Взаимодействие - 2021" демонстрируют прочную дружбу между офицерами и солдатами двух армий, которой не помешали никакие препятствия и которая не пострадала от эпидемии, и показывают новую атмосферу военных учений великих держав в новую эпоху.

Эти учения в основном направлены на совместное поддержание региональной безопасности и стабильности. Военный совет создал штаб учений и построил трехуровневую организационно-командную вертикаль управления "штаб учений - штаб объединенного командования - войска, привлекаемые на учения". Она была организована и реализована в два этапа: совместное планирование и наземная атака. Первый этап фокусируется на отработке штабом объединенного командования совместной оценки, консультаций, планирования, разработки решений и координации войск и другом. Второй этап направлен на отработку совместных боевых действий, проведение интенсивных огневых атак на противника, полномасштабное уничтожение и парализация боевой системы противника, а также на преследовании и уничтожении оставшегося врага в глубине.

Ожидается, что учения завершатся 13 августа.

Лю Фан (刘芳)