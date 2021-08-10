Переезд главного офиса ОСК в Петербург практически завершен - Рахманов

На одной площадке собраны все представительства заводов ОСК

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) почти завершила переезд главного офиса из Москвы в Санкт-Петербург, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов.

"Да, практически. У нас очень большой переезд состоялся на прошлой неделе. Оставшаяся группа - по готовности площадей", - сказал он.

По словам Рахманова, в октябре в Санкт-Петербург переедет последняя группа сотрудников.

"В Москве остаётся 120 человек. Плюс мы консолидировали все представительства наших предприятий на одной площадке", - заявил он.

Ранее в ОСК сообщили, что на переезд потребуется 1,4 млрд рублей.

"Очевидно, что Санкт-Петербург - "якорный" регион для корпорации, здесь сосредоточена основная часть верфей и КБ. Многие ключевые заказчики (Главный штаб ВМФ, "Газпром", "Газпром нефть") также обосновались в северной столице. При этом для головной компании Москва остается местом встреч и принятия решений. В этой связи нам придется учиться жить на два города", - сообщал Рахманов в интервью "Интерфаксу" в ноябре 2020 года.

"От переезда мы в первую очередь ожидаем положительной динамики в управлении региональной сетью ОСК. Нам важно добиться более тесного взаимодействия как с предприятиями, так и с важнейшими судостроительными вузами", - сказал тогда Рахманов.