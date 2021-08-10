Япония намерена закупить в США ЗУР RIM-116C "Блок-2" – DSCA

ЦАМТО, 9 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии ЗУР RIM-116C "Блок-2" и другого сопутствующего оборудования для корабельных ЗРК RAM.

Стоимость продажи может составить 61,5 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о планируемой продаже 4 августа.

Правительство Японии обратилось к администрации США с запросом о возможности продажи до 44 ЗУР RIM-116C (RAM – Rolling Airframe Missiles) "Блок-2".

Запрос также включает группы управления наведением RAM "Блок-2", контейнеры для транспортировки и хранения RAM Guided Missile Round Pack Tri-Pack, руководства для операторов и техническую документацию, предоставление услуг инженерной, технической и логистической поддержки со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит уровень боеготовности союзника, который является движущей силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны".

В уведомлении отмечается, что поставка запрошенных ЗУР усилит возможности по защите воздушного пространства над важными воздушными и морскими путями сообщения в Восточной Азии и западной части Тихого океана. При этом Силы самообороны Японии не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Raytheon Missile and Defense.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.