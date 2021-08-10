Войти
ЦАМТО

Япония намерена закупить в США ЗУР RIM-116C "Блок-2" – DSCA

183
0
0
RIM-116_RAM
RIM-116 RAM.

ЦАМТО, 9 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии ЗУР RIM-116C "Блок-2" и другого сопутствующего оборудования для корабельных ЗРК RAM.

Стоимость продажи может составить 61,5 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о планируемой продаже 4 августа.

Правительство Японии обратилось к администрации США с запросом о возможности продажи до 44 ЗУР RIM-116C (RAM – Rolling Airframe Missiles) "Блок-2".

Запрос также включает группы управления наведением RAM "Блок-2", контейнеры для транспортировки и хранения RAM Guided Missile Round Pack Tri-Pack, руководства для операторов и техническую документацию, предоставление услуг инженерной, технической и логистической поддержки со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит уровень боеготовности союзника, который является движущей силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны".

В уведомлении отмечается, что поставка запрошенных ЗУР усилит возможности по защите воздушного пространства над важными воздушными и морскими путями сообщения в Восточной Азии и западной части Тихого океана. При этом Силы самообороны Японии не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Raytheon Missile and Defense.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
Raytheon
Похожие новости
29.10.2020
«Рыба-молот»: США готовят защиту от российского «Посейдона»
18.11.2019
Компания Kongsberg поставит Японии дополнительные КРВБ JSM
11.04.2019
Япония намерена приобрести в США партию ЗУР SM-3 "Стандарт" – DSCA
11.10.2013
Оборонщики «отблагодарили» покупателей на 75 миллиардов долларов
20.06.2012
Следование в фарватере чужих разработок — часть I
23.05.2012
ВМС США заказали новые малокалиберные зенитные артиллерийские комплексы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 04:06
  • 4
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 10.08 03:53
  • 8
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 10.08 02:56
  • 39
9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе
  • 10.08 00:56
  • 1
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 09.08 20:59
  • 114
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.08 20:55
  • 5
Минобороны и холдинг "Вертолеты России" договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
  • 09.08 20:37
  • 2
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 09.08 20:24
  • 4
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 09.08 19:56
  • 3
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
  • 09.08 19:24
  • 120
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 09.08 18:40
  • 1
СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ
  • 09.08 18:26
  • 67
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 09.08 17:42
  • 2
Шойгу заявил, что импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке
  • 09.08 17:42
  • 3
The Hill (США): одна лишь оборона не защитит нас от России и Китая
  • 09.08 17:41
  • 5
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России