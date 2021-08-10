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ЦАМТО

Lockheed Martin продолжает сборку вертолетов MH-60R "Сихок" для ВМС Республики Корея

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 августа. Минобороны США 2 августа объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Lockheed Martin Corp. контракта, предусматривающего выполнение работ по приведению 12 стандартных вертолетов MH-60R к конфигурации, соответствующей требованиям ВМС Республики Корея.

Стоимость подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи" соглашения составляет 117,69 млн. долл. Работы будут выполняться в Стрэдфорде (шт.Коннектикут, 38%), Бесте (Франция, 37%), Овего (шт.Нью-Йорк, 18%), Портсмуте (шт.Род-Айленд, 7%) и, как ожидается, будут завершены к ноябрю 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение 12 морских многоцелевых вертолетов осуществляется ВМС Республики Корея в рамках программы "Закупка второй партии морских вертолетов" (Maritime Operation Helicopter batch-two – MOH 2), бюджет которой составил около 960 млрд. вон (878 млн. долл.). Ранее, в 2016 году, в рамках первого этапа программы группа Leonardo поставила ВМС Республики Корея восемь двухдвигательных вертолетов AW-159 "Уайлдкэт".

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок", оснащенных многорежимными РЛС APS-153(V), бортовыми низкочастотными ГАС, мультиспектральными системами прицеливания AN/AAS-44C(V), а также другого сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 800 млн. долл.

Решение о закупке вертолетов MH-60R "Сихок" МНО Республики Корея приняло в декабре 2020 года. По итогам конкурса Lockheed Martin опередила вновь предложившую AW-159 "Уайлдкэт" группу Leonardo. Закупленные вертолеты могут применяться для различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, поисково-спасательные операции, снабжение и медицинскую эвакуацию.

В апреле 2021 года МО США подписало с Lockheed Martin Corp. первый контракт стоимостью 447,231 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 12 вертолетов MH-60R для ВМС Республики Корея.

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