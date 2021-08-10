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Интерфакс-АВН

Наступление талибов в Афганистане станет предметом обсуждения на встрече "расширенной тройки" в Дохе - Кабулов

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Замир Кабулов
Замир Кабулов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Боевые действия будут продолжаться, пока талибы и афганское правительство не начнут переговоры

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Спецпредставители "расширенной тройки" по Афганистану (Россия, США, Пакистан, Китай) обсудят на предстоящей встрече в Дохе 11 августа продолжающееся наступление талибов (члены группировки "Талибан", запрещенной в РФ - ИФ), заявил "Интерфаксу" в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Да, обязательно будет подниматься. Но это говорит о том, о чем мы уже неоднократно говорили: что наступления и силовые варианты действия будут продолжаться до тех пор, пока обе стороны, - и афганское правительство, и талибы - не сядут за стол переговоров. Вот этого мы будем добиваться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, призывает ли российская сторона талибов к сдержанности, Кабулов ответил: "Мы призываем всех, не только талибов. Но мы не увлекаемся пустыми призывами, мы добиваемся результатов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Пакистан
Россия
США
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