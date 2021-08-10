"ВПК" реализует программу по повышению заработной платы рабочим - гендиректор

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - "Военно-промышленная компания" ("ВПК") поэтапно реализует программу повышения мотивации ключевых работников производства, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор холдинга Александр Красовицкий в понедельник.

"В целях повышения благосостояния персонала, обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников АО "Завод корпусов" (входит в периметр управления ООО "ВПК" - "ИФ") с 1 июля 2021 года принято решение об увеличении заработной платы на 45% основным рабочим и рабочим по подготовке производства. Повышение зарплаты получили практически 75% штатного состава предприятия", - сказал Красовицкий.

По его словам, эти меры направлены на закрепление кадрового потенциала на предприятии.

Также Красовицкий отметил, что следующим этапом реализации программы повышения мотивации сотрудников "ВПК" станет осуществление компенсационных выплат за ипотечные кредиты.

"Размеры этих выплат составят до 50% стоимости ипотечных кредитов", - сказал Красовицкий.