От турецких корветов – к глобальной игре

Переоснащение украинской армии приобретает серьезные масштабы

Оборонная промышленность Украины начала получать поддержку от стран НАТО. По данным BBC News, Великобритания и Украина заключили меморандум о совместном строительстве боевых кораблей для украинских Военно-морских сил. Соглашение также предполагает строительство двух военно-морских баз на территории Украины, однако кто на самом деле будет владеть ими – вопрос, поскольку из числа местных доступ к военным объектам с большой вероятностью сможет получить только обслуживающий персонал.

Не секрет, что третьи страны пользуются предлогом помощи в решении украинских территориальных проблем для продвижения своих интересов, включающих и конкуренцию в оборонно-промышленной сфере. Например, Анкара уже давно поставляет Киеву ударные беспилотники, а в 2023 году она передаст ВМСУ первый корвет класса ADA проекта MILGEM. Корабли этого класса строятся в Турции с 2005 года и по своим тактико-техническим характеристикам уступают перспективному проекту 58250: полное водоизмещение составляет около 2400 т, максимальная скорость 29 узлов, дальность плавания 3500 миль, автономность 21 день, экипаж 106 человек. Вооружение турецких корветов включает восемь противокорабельных ракет «Гарпун», торпедные аппараты для 324 mm Mk.32 либо Mk.46, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid и зенитно-ракетное вооружение в виде RIM-116 ПУ Mk 49 RAM.

Примечательно, что в Турции спокойно относятся к сотрудничеству и с Россией, и с Украиной: профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что России надо смириться с дальнейшим развитием связей Турции и Украины. По его мнению, поставки пары десятков турецких беспилотников не даст Украине военного превосходства перед Россией и лишь отвечает интересам Анкары в турецко-украинских отношениях и не несет в себе угрозу Москве. Однако профессор умолчал о том, что наличие кораблей проекта MILGEM может подвигнуть украинское руководство к совершению провокаций, сравнимых с вторжением Defender в российские территориальные воды, под предлогом обеспечения безопасности в Черноморско-Азовском бассейне.

«В Турецкой Республике с четким соблюдением графика идет строительство первого корвета класса ADA проекта MILGEM для Военно-морских сил Украины», – говорится в сообщении Министерства обороны Украины. При этом корпус первого корвета будет построен в Турции, а Украина займется оснащением. По словам главы военного ведомства Андрея Тарана, все последующие корветы класса ADA будут построены исключительно на украинских мощностях.

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ УКРАИНСКОГО ВПК

Что касается проекта 58250: судьба корвета «Владимир Великий», превратившегося в долгострой, неизвестна. В 2019 году Министерство обороны Украины сообщало о возобновлении строительства корвета, однако этим летом в Сеть просочились кадры с обанкротившегося Черноморского судостроительного завода и секции недостроенного «Владимира Великого». Плачевное состояние предприятия стало следствием кризиса, наступившего после майдана, а принципиальный отказ от исторически сложившегося военно-технического сотрудничества с Россией побудил Киев ориентироваться на стандарты НАТО. После 2014 года украинская армия приняла новую доктрину и взяла курс на переоснащение, происходящее в первую очередь за счет поставок военной техники от Североатлантического альянса.

Украинский флот развивается в рамках принятой два года назад «Стратегии 2035». В мае этого года командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа представил слегка доработанную концепцию, предусматривающую модернизацию в более сжатые сроки – к 2025 году.

Командующий ВМСУ предлагает возобновить в среднесрочной перспективе деятельность в ближней морской зоне, то есть на расстоянии 200 морских миль от берега (360 км). По словам Неижпапы, Украина собирается добиться непрерывного присутствия на море, «чтобы обеспечить национальные интересы».

В «дорожной карте» предусмотрено, что Украина будет не добиваться паритета в вооружениях с Россией, а действовать асимметрично: основой обороны с моря станут береговые ракетные комплексы и небольшие корабли и катера на море – тот самый пресловутый москитный флот, а также помощь со стороны ВВС. Конечной целью, согласно стратегии, должен стать выход украинского флота в Мировой океан в рамках операций стран НАТО и Евросоюза. Для этого, собственно, и предусмотрено наличие многоцелевых корветов.

После развала СССР Украина получила четвертую по боевому и численному составу армию в мире и 17% советского ВПК – порядка 2 тыс. предприятий, в которых было задействовано свыше 700 тыс. специалистов. Однако военно-промышленный комплекс деградировал на фоне отсутствия крупного гособоронзаказа и высокого уровня коррупции. Это привело к тому, что многие предприятия, включая научно-исследовательские центры, закрылись либо перепрофилировались. Многие образцы на тот момент существующих, а также перспективных военных изделий были либо проданы, либо распилены.

И хотя Украина, согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, обладает безъядерным статусом, она по сей день хранит ценные сведения о разработках ядерных, а также новых видов вооружений. Для нас опасность состоит в том, что Украина может продать США военные секреты вроде сведений о самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода», прозванной в НАТО SS-18 «Сатана». Эта ракета стоит на вооружении в России и обслуживается российскими специалистами, но разрабатывалась она в Конструкторском бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП «КБ «Южное», которое находится в Днепре (бывший Днепропетровск), значит, украинские специалисты располагают сведениями, разглашение которых может представлять угрозу нашей национальной безопасности. Ранее планировалось, что на смену «Воеводе» в 2018–2019 годах придет «Сармат», но серийные поставки постоянно переносились, вследствие чего переоснащение будет происходить в течение ближайших лет.

Учитывая, что за последнее время США выходят из соглашений, некогда гарантировавших глобальную стабильность и безопасность, можно ожидать, что Вашингтон заинтересован в получении подробных тактико-технических характеристик «Воеводы», тем более что США вышли из Договора по ПРО и разрабатывают замену устаревшей Minuteman III. А в Доктрине совместных ядерных операций, опубликованной Пентагоном в апреле 2020 года, напрямую упоминается о возросшей вероятности применения ядерного оружия в региональных или глобальных конфликтах.

«Несмотря на согласованные усилия США по снижению роли ядерного оружия в международных делах и проведению переговоров о сокращении количества ядерного оружия, с 2010 года ни один потенциальный противник не уменьшил ни роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности, ни количество ядерных вооружений, которые он применяет. Скорее они решительно двинулись в противоположном направлении, – говорится в документе военного ведомства США. – В то время как Соединенные Штаты продолжали сокращать количество и значимость ядерного оружия, другие страны, включая Россию и Китай, двигались в противоположном направлении. Они добавили в свой арсенал новые виды ядерного потенциала, увеличили значимость ядерных сил в своих стратегиях и планах и ведут себя все более агрессивно».

ЭФФЕКТ «ВОЕВОДЫ»

Хотя составители Доктрины рассуждают о сокращении американского ядерного арсенала, в США разрабатывается система наземного стратегического средства сдерживания (GBSD), которая вступит на боевое дежурство в 2029 году. На этом фоне Вашингтон может выйти из существующих соглашений либо в значительной степени расширить их с пользой для себя, например – ввести запрет на разработки и использование перспективных вооружений, включая подводные атомные дроны «Посейдон» и подобные образцы, под видом «полного исключения рисков начала глобального ядерного противостояния».

Иными словами, такая частность, как «потеря» или открытая продажа ценных сведений, может привести к ситуации, в которой наша страна оказалась в 1950-е годы: в то время только Соединенные Штаты имели ядерное оружие, и у них был соблазн применить это оружие против Советского Союза. Об этом свидетельствуют такие планы, как знаменитая операция Dropshot и «дорожная карта» Charioteer – концепции полномасштабной войны против СССР с применением ядерного оружия. Единственным препятствием их реализации стало создание советской атомной бомбы в марте 1950 года, благодаря которой уже долгие десятилетия эффективно сдерживаются амбиции ястребов Пентагона, а озвученное в 2016 году Хиллари Клинтон предложение шантажировать Россию угрозой ядерного нападения так и осталось на уровне сотрясения воздуха. Однако нужно помнить, что у Клинтон в США и за их пределами немало идейных сторонников, и от грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон можно ожидать чего угодно, вплоть до передачи сведений, от которых напрямую зависит безопасность России. Тем более что Киев рассчитывает на подписание военно-технического соглашения с США.

«Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники, их отдельных составных элементов; получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития; проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением отсутствующих в Украине оборудования и технологий», – сообщает пресс-служба Минобороны Украины. К тому же Киев рассчитывает на вступление в НАТО и на помощь альянса в решении своих территориальных проблем. H

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог, корреспондент сетевого издания «Еженедельник «Звезда».