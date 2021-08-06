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ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ: Россия и Узбекистан должны быть готовы вместе противостоять террору

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Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 1
Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 10.12.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Валерий Герасимов подчеркнул, что основная угроза для Центрально-Азиатского региона исходит с афганского направления

ТАШКЕНТ, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России и Узбекистана должны быть готовы вместе противодействовать международному терроризму, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши вооруженные силы - России и Узбекистана - должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам", - сказал он на встрече с узбекистанским коллегой Шухратом Халмухамедовым.

Герасимов подчеркнул, что основная угроза для Центрально-Азиатского региона исходит сегодня с афганского направления. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что поспешный вывод иностранных войск из Афганистана спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов.

Кроме того, Герасимов пригласил своего узбекистанского коллегу посетить активную фазу учений стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021" в сентябре.

"В сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области проводится совместное антитеррористическое учение "Мирная миссия - 2021". Приглашаю вас принять участие в наблюдении за активной фазой учения и в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран ШОС, которое проведем на полигоне", - сказал Герасимов Халмухамедову на встрече в Ташкенте.

Совместные военные антитеррористические командно-штабные учения "Мирная миссия - 2021" пройдут на территории ЦВО на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Во время учения военнослужащим предстоит отработать задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск государств - членов ШОС. Участие в них примут более 4 тыс. военнослужащих стран ШОС.

Герасимов находится в Узбекистане с официальным визитом, в ходе которого посетит активную фазу совместнных тактических учений, проводимых в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области. На учениях военные отработают действия по защите территориальной целостности стран Центрально-Азиатского региона.

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