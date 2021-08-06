Шойгу заявил, что базу РФ в Таджикистане задействуют в случае агрессии из Афганистана

Глава Минобороны отметил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана, но теперь возникла необходимость заняться укреплением боевого потенциала погранвойск республики

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае прямой агрессии с афганского направления. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых для нейтрализации угроз, исходящих из Афганистана.

"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная. Конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - сказал Шойгу

Министр отметил, что страны - члены ОДКБ по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь идет в конечном итоге о военной безопасности России. "Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан" (запрещено в РФ), будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им", - сказал Шойгу.

Отвечая на вопрос о финансовых затратах РФ на этом направлении, министр сказал: "Если говорить по деньгам, то это не те деньги, о которых надо задумываться, когда решаем такие вещи".

Шойгу также отметил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана, но теперь возникла необходимость заняться укреплением боевого потенциала погранвойск республики. "Программа большая, рассчитанная почти до почти 2040 года. Но сейчас возникла обоснованная необходимость заняться не только армией, но и границей", - подчеркнул Шойгу.

Он напомнил о начале больших российско-таджикско-узбекских учений, в ходе которых будут отработаны задачи, связанные с ситуацией в регионе. От РФ в них задействовано более тысячи военнослужащих.