Российские военные опорные пункты появились на северо-востоке Армении недалеко от границы с Азербайджаном - СМИ

Ереван. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные разместили опорные пункты на участке села Воскепар Тавушской области на северо-востоке Армении, на границе с Азербайджаном.

Армянские СМИ распространили в четверг видео- и фотоматериалы из села Воскепар. Отмечается, что опорные пункты размещены на участке межгосударственной автотрассы, которая ведет в Грузию.

Губернатор Тавушской области Айк Галумян сообщил армянским СМИ, что не располагает детальной информацией о процессе размещения опорных пунктов российских военных.

"Я знаю лишь, что премьер-министр на одном из заседаний правительства выразил такую идею. Они здесь с целью мониторинга. Конкретными данными не владею", - сказал Галумян.

Минобороны и правительство Армении не предоставляли каких-либо комментариев.

29 июля премьер Армении Никол Пашинян предложил России разместить опорные пункты своих пограничников по всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что, по его словам, "даст возможность осуществить работы по демаркации и делимитации границ (с Азербайджаном) без риска военных столкновений".

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.