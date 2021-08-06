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Интерфакс-АВН

Почти 13 тыс. военнослужащих примут участие в учениях "Запад-2021" в Белоруссии, в том числе от РФ - около 2,5 тыс

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Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии
Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

Минск. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Число участников совместного стратегического учения "Запад-2021" на территории Белоруссии составит около 12,8 тысячи, в том числе от РФ - около 2,5 тысячи, сообщили в Минобороны республики.

Ведомство провело брифинг для представителей СМИ и военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве, на котором проинформировало о предстоящем совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021".

"Количество военнослужащих, принимающих участие в учении на территории Беларуси, составит около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ", - заявил руководитель учения от белорусской стороны начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.

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