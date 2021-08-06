Грузия намерена закупить в США дополнительную партию ПТРК "Джавелин" – DSCA

ЦАМТО, 5 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Грузии в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии противотанковых ракет FGM-148 "Джавелин", прицельно-пусковых устройств и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость продажи может составить 30 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив 3 августа Конгресс США о возможности продажи.

Правительство Грузии обратилось к администрации США с запросом о продаже 82 противотанковых управляемых ракет FGM-148E "Джавелин" и 46 прицельно-пусковых устройств (CLU).

Запрос также включает тренажеры для улучшения базовых навыков, имитационные ракеты, техническую помощь Директората руководства оказанием помощи в обеспечении безопасности (Security Assistance Management Directorate – SAMD), техническую поддержку Офиса по реализации проекта тактических авиационных и наземных боеприпасов (TAGM), прочее сопутствующее оборудование и услуги, другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку повысит безопасность стратегического партнера в регионе.

В уведомлении отмечается, что ПТРК "Джавелин" позволят поддержать обороноспособность, защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Продажа ПТРК улучшит возможности Грузии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет увеличения потенциала борьбы с танками. При этом ВС Грузии не испытают затруднений при принятии ПТРК на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Raytheon и Lockheed Martin, однако поставка будет выполнена из наличия СВ США.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Как сообщал ЦАМТО, 17 ноября 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Грузии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 410 противотанковых управляемых ракет "Джавелин", 72 прицельно-пусковых устройств (включая два в версии Block.1 в качестве источника запчастей), другого связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в 75 млн. долл.

В апреле 2019 года министр обороны Грузии Леван Изория сообщил о завершении поставки ПТРК "Джавелин" ВС Грузии.