Разведывательный потенциал Украины — новое исследование ЦАСТ

Агентство международной информации "РИА Новости" опубликовало фрагменты (1, 2) главы, посвященной разведывательному потенциалу Украины, из новой книги Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) "Военная разведка".

(с) AP Photo / Efrem Lukatsky

Украинская военная разведка (Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ГУР МОУ) финансируется в объеме в три с лишним раза меньшем, чем бюджет Службы безопасности Украины, следует из материалов исследования "Военная разведка", выход в свет которого ожидается в ближайшее время.

"Общий бюджет ГУР МОУ на 2020 год составлял 3,565 миллиарда гривен (130 млн долл.). На 2021 год бюджет ГУР одобрен в размере 4 миллиардов гривен (146 млн долл.), столько же, сколько на СВРУ (Службу внешней разведки Украины - ред.), но более чем в три раза меньше расходов на СБУ (Служба безопасности Украины - ред.) - 15 миллиардов гривен (547 млн долл.)", - говорится в книге под редакцией известных военных экспертов Руслана Пухова и Пола Робинсона (Канада). Исследование основано на информации из многочисленных открытых источников.

По собственным оценкам ГУР МОУ, объем его финансирования едва превышает 50 % потребностей (47 % в 2019 году). Прежде всего речь идет о нехватке средств для модернизации парка боевой и специальной техники, две трети которой достигли возраста 25 лет. В 2015-2019 годах новым оборудованием были обеспечены только части военной разведки центрального подчинения, отмечается в исследовании.

Несмотря на хроническое недофинансирование за время вооруженного конфликта в Донбассе, военная разведка Украины существенно увеличила свои технические возможности за счет средств связи и беспилотников, следует из материалов исследования.

"В ходе конфликта на востоке военная разведка Украины значительно увеличила технический потенциал. В распоряжении ВСУ (Вооруженные силы Украины - ред.) теперь имеются легкий разведывательный БЛА украинской разработки ACS-3, БЛА серии Spectator, идут испытания модернизированной версии ACS-3M, авиационного комплекса противодействия ПВО и РЭБ "Лелека-ШО", - говорится в книге.

Также в 2020 году Украина получила партию турецких разведывательно-ударных БЛА Bayraktar ТВ2 и заключила контракты на дополнительные партии этих комплексов.

Штаб-квартира ГУР МОУ находится на Рыбальском острове в черте Киева, этим объясняется неофициальное название управления - "Остров". Численность личного состава ГУР МОУ засекречена.

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