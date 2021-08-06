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ТАСС

Президент Литвы не видит угроз в связи с учениями "Запад" на фоне миграционного кризиса

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа не видит дополнительных угроз безопасности своей страны в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2021" на фоне миграционного кризиса. Об этом он заявил в четверг в интервью литовскому новостному порталу 15min.lt.

Как отметил президент, определенные риски при проведении военных маневров присутствуют всегда. "Но эти учения планировались давно. Так вышло, что они совпали с миграционным кризисом. Каких-то неожиданных действий, которые заставляли бы делать выводы об угрозах безопасности, мы в настоящее время не усматриваем", - сказал Науседа.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что на учениях будет массово применяться военная авиация.

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