NI: российские подлодки с гиперзвуковыми ракетами - серьезная угроза

Россия намерена оснастить подводные лодки проекта 885М "Ясень" гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Это может создать серьезную угрозу, прежде всего, странам НАТО в Восточной Европе.

К такому выводу пришел редактор The National Interest Крис Осборн. Он упоминает тот факт, что первое судно, построенное по модернизированному проекту 885М, - атомная подлодка "Новосибирск" - была спущена на воду в декабре 2019 года. Она имеет на вооружении сверхзвуковые ракеты "Оникс" и крылатые ракеты "Калибр". Если к основному оружию добавится гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", подлодка станет серьезной угрозой.

Крис Осборн пишет, что несмотря на многочисленные попытки придумать способы противодействия гиперзвуковым ракетам, они остаются "чрезвычайно опасными". Запуск их с подводных лодок создает дополнительную угрозу. Пусковые установки наземного базирования возможно идентифицировать заранее. А вот подлодки отследить гораздо сложнее.

Проблема еще и в том, что современные технологии малошумности позволяют субмаринам двигаться практически незаметно. В отличие от надводных кораблей, которые можно быстро отследить, они способны приблизиться к уязвимым прибрежным территориям.

Автор подчеркивает, что добавление гиперзвукового оружия к существующему вооружению подлодок усугубит имеющуюся угрозу, которая и так "является значительной". Запуск ракет со стороны океана делает уязвимыми гораздо большее число потенциальных целей на материке.

Майя Бирюкова