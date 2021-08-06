Войти
Российская газета

NI: российские подлодки с гиперзвуковыми ракетами - серьезная угроза

254
0
0
Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

Россия намерена оснастить подводные лодки проекта 885М "Ясень" гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Это может создать серьезную угрозу, прежде всего, странам НАТО в Восточной Европе.

К такому выводу пришел редактор The National Interest Крис Осборн. Он упоминает тот факт, что первое судно, построенное по модернизированному проекту 885М, - атомная подлодка "Новосибирск" - была спущена на воду в декабре 2019 года. Она имеет на вооружении сверхзвуковые ракеты "Оникс" и крылатые ракеты "Калибр". Если к основному оружию добавится гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", подлодка станет серьезной угрозой.

Крис Осборн пишет, что несмотря на многочисленные попытки придумать способы противодействия гиперзвуковым ракетам, они остаются "чрезвычайно опасными". Запуск их с подводных лодок создает дополнительную угрозу. Пусковые установки наземного базирования возможно идентифицировать заранее. А вот подлодки отследить гораздо сложнее.

Проблема еще и в том, что современные технологии малошумности позволяют субмаринам двигаться практически незаметно. В отличие от надводных кораблей, которые можно быстро отследить, они способны приблизиться к уязвимым прибрежным территориям.

Автор подчеркивает, что добавление гиперзвукового оружия к существующему вооружению подлодок усугубит имеющуюся угрозу, которая и так "является значительной". Запуск ракет со стороны океана делает уязвимыми гораздо большее число потенциальных целей на материке.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Новосибирск АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
NATO
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
22.04.2021
"Без этого не обойтись": чем Северный флот ответит ВМС НАТО
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
20.03.2018
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
18.07.2017
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 15:35
  • 21
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 06.08 15:17
  • 2
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.08 15:12
  • 1
РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО
  • 06.08 15:11
  • 1
Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО
  • 06.08 14:51
  • 19
Куда катятся белорусские шасси
  • 06.08 14:45
  • 189
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 06.08 14:37
  • 197
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 14:14
  • 1
"Перебросят в Черное море". Киев потратит миллиарды на новое оружие
  • 06.08 13:43
  • 3
Илон Маск показал готовую первую ступень Starship
  • 06.08 12:47
  • 1
Россия хочет, чтобы вы знали: она создает новую гиперзвуковую ракету (The National Interest, США)
  • 06.08 12:11
  • 4
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
  • 06.08 11:18
  • 47
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 06.08 11:02
  • 42
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 06.08 10:04
  • 1
LuWa: заменитель «Ласки»?
  • 06.08 08:27
  • 2
Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям