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ЦАМТО

Мотострелковая дивизия ЗВО в Подмосковье получила первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

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БМП-2М с боевым отделением "Бережок"
БМП-2М с боевым отделением "Бережок".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 5 августа. Таманская мотострелковая дивизия гвардейской танковой армии ЗВО, дислоцированная в Московской области, получила на вооружение по гособоронзаказу восемь модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок".

БМП-2М – модификация БМП-2. Машина предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В состав вооружения машины входят автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемой ракеты, сообщает пресс-служба ЗВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Проекты
Гособоронзаказ
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