РФ, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном опробуют новые способы ведения боя и новую технику - ЦВО

Екатеринбург. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Россия, Узбекистан и Таджикистан на учениях у границы с Афганистаном выработают общие подходы и отработают новые способы ведения боевых действий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"В сложных физико-географических и климатических условиях отработаем на практике новые способы ведения боевых действий с учетом современного опыта. Изучим возможности новых образцов техники и вооружения", - сказал на церемонии открытия учения заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, слова которого приводит пресс-служба.

Он также отметил, что на учении будет проверен "накопленный боевой опыт", апробированы "оптимальные формы применения войск" и выработаны "общие подходы к ведению военных действий".

"В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой. (...) Я уверен, что проведение совместного учения укрепит боевой потенциал наших стран, сплотит личный состав контингентов для гарантированной защиты наших государств от агрессивных посягательств", - подчеркнул Поплавский.

Учения проходят на фоне обострения обстановки в Афганистане.