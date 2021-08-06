Американский госдеп одобрил продажу партии оружия Тайваню - Пентагон

Вашингтон. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны США сообщило, что американский госдепартамент одобрил продажу Тайваню 40 единиц 155-мм самоходных гаубичных артиллерийских систем M109A6 стоимостью $750 млн.

Пакет будет включать сами гаубицы, почти 1,7 тыс. комплектов систем наведения, запасные части и модернизацию орудий предыдущего поколения, находящихся на вооружении Тайваня, отметил Пентагон.

Он в среду уже уведомил Конгресс о возможной продаже.

Военное ведомство Тайваня в четверг выразило "искреннюю благодарность" США, заявив, что это поможет повысить "способность его сухопутных войск по быстрому реагированию и огневой поддержке", а также то, что поставки американских вооружений являются "основой для поддержания региональной стабильности".

В то же время в сообщении Пентагона не уточняется, что контракт на поставки уже подписан.