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Интерфакс-АВН

Американский госдеп одобрил продажу партии оружия Тайваню - Пентагон

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Самоходная гаубица М109А6 «Паладин»
Самоходная гаубица М109А6 «Паладин».
Источник изображения: invoen.ru

Вашингтон. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны США сообщило, что американский госдепартамент одобрил продажу Тайваню 40 единиц 155-мм самоходных гаубичных артиллерийских систем M109A6 стоимостью $750 млн.

Пакет будет включать сами гаубицы, почти 1,7 тыс. комплектов систем наведения, запасные части и модернизацию орудий предыдущего поколения, находящихся на вооружении Тайваня, отметил Пентагон.

Он в среду уже уведомил Конгресс о возможной продаже.

Военное ведомство Тайваня в четверг выразило "искреннюю благодарность" США, заявив, что это поможет повысить "способность его сухопутных войск по быстрому реагированию и огневой поддержке", а также то, что поставки американских вооружений являются "основой для поддержания региональной стабильности".

В то же время в сообщении Пентагона не уточняется, что контракт на поставки уже подписан.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
M109
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