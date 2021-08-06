Министр обороны США может сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной для всех действующих военных - СМИ

Вашингтон. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин может на этой неделе запросить разрешение президента США Джо Байдена обязать всех военных, находящихся на действительной службе, пройти вакцинацию против COVID-19, сообщает телеканал CNN.

Остин "склоняется к тому, чтобы сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной" для военнослужащих на действительной службе, заявил CNN представитель министерства обороны.

Если министр обороны примет окончательное решение о вакцинации, он сможет запросить разрешение президента на обязательную вакцинацию военных до того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полностью одобрит вакцины.

По словам нескольких официальных лиц, решение Пентагона и рекомендации о том, как действовать, могут быть приняты на этой неделе.

Президент США Джо Байден объявил 29 июля, что просит министерство обороны "изучить, как и когда" оно добавит вакцину против COVID-19 в список обязательных прививок для военных.

На прошлой неделе Байден объявил, что сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо - следовать на работе ряду мер предосторожности: носить маски на работе, соблюдать правила социального дистанцирования, а также - периодически сдавать тест на коронавирус.