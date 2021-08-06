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Интерфакс-АВН

В Ростехе опровергли информацию СМИ о выходе из строя самолета Бе-200, принимающего участие в тушении пожаров в Греции

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Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно.
Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно.
Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Российский самолет Бе-200, принимающий участие в тушении пожаров в Греции, сегодня совершил посадку не из-за повреждения двигателя, а в связи со срабатыванием датчика двигателя, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех" в среду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у российского самолета Бе-200, который был направлен для помощи Греции в тушении пожаров, был поврежден один из двигателей.

В Ростехе подчеркнули, что "в ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя".

"Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений. Короткий анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя", - говорится в сообщении ГК.

Там отметили, что после проверки самолет продолжил выполнение задач по тушению пожаров.

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Страны
Греция
Россия
Продукция
Бе-200
Компании
Ростех
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