Устройство для обеспечения стабильной работы электроники в авиационно-космической промышленности разработали в столичной ОЭЗ

Импортозамещающие технологии для авиации и космоса представил резидент ОЭЗ «Технополис Москва», сообщил генеральный директор столичной особой экономической зоны Геннадий Дёгтев.

Новое поколение источников вторичного электропитания — комплектующих для электронной аппаратуры разработал ГК «Электронинвест» , производство которого локализовано на площадке ОЭЗ Москвы в Алабушево. Устройства обеспечивают необходимое напряжение для стабильной работы электроники. С развитием авиастроения и появлением новых требований к самолетам и космическим аппаратам сформированы и новые требования к комплектующим для электронной аппаратуры. По оценке экспертов, разработки резидента столичной ОЭЗ отвечают всем требованиям новейших и перспективных образцов современной техники и направлены на импортозамещение, — отметил Геннадий Дёгтев.

Перспективные решения были представлены на состоявшемся авиасалоне МАКС-2021, в котором предприятие ежегодно участвует с 1997 года.

Представленные изделия имеют компактные размеры и вес, что позволяет уменьшить общую массу технического оборудования и увеличить полезную нагрузку в летательных аппаратах. Кроме того, их конструкция предусматривает различные варианты монтажа, что облегчает сборочный процесс конечной аппаратуры, — сообщил генеральный директор АО «ГК «Электронинвест» Емельян Полянский.

Компания активно занимается новыми разработками. За последние пять лет производитель вышел на рынок модулей питания для аппаратуры ракетно-космической техники и прочно закрепился на нем.

В рамках инвестиционного проекта резидент ОЭЗ Москвы с 2017 года вложил в развитие производства более 150 млн рублей. Сумма его нематериальных активов к этому периоду превысила 85 млн рублей. На предприятии в настоящее время создано более 150 высокотехнологичных рабочих мест.