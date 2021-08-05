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Интерфакс-АВН

Российские корабли провели стрельбы в Атлантике в рамках командно-штабной тренировки Северного флота

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 20 июля 2018.
Источник изображения: Internet

Северный флот приступил к наращиванию системы ПВО в Арктике в рамках учений

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Отряд российских боевых кораблей провел комплексное учение в северо-восточной части Атлантического океана в ходе стартовавшей командно-штабной тренировки, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ) в среду.

"Сегодня в назначенных районах Северо-восточной Атлантики, отряд кораблей и судов Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером "Маршал Устинов" провёл комплексное учение по созданию районов ограничения доступа, а также по организации всех видов обороны отряда кораблей на переходе морем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе данного учения расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским мишенным позициям.

По данным флота, в рамках плана практических действий начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса.

"Армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на Арктическом направлении", - сообщили в СФ.

Ранее в среду в СФ сообщили, что в командно-штабной тренировке задействуют более 30 кораблей и подлодок и 10 тысяч военнослужащих. Она позволит командованию флота оценить степень подготовки войск Северного флота к участию в масштабных стратегических учениях, запланированных на осень 2021 года.

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Страны
Россия
Проекты
1164 Атлант
Арктика
Военные учения
пр. 1155
СФ
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