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Интерфакс-АВН

Ирану осталось 10 недель до прорыва в разработке ядерного оружия - глава Минобороны Израиля

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Иранская ядерная программа
Иранская ядерная программа.
Источник изображения: www.project-syndicate.org

Дубай. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Иран через 10 недель сможет добиться прорыва в разработке ядерного оружия, заявил в среду министр обороны Израиля Бенни Ганц на встрече с дипломатами государств, состоящих в СБ ООН.

"Иран нарушил все условия, прописанные в Совместном всеобъемлющем плане действий, и он отстоит только примерно на 10 недель от получения оружейных материалов необходимых для ядерного оружия", - цитирует издание "Джерузалем пост" слова министра, сказанные на встрече, на которой также присутствовал глава МИД Израиля Яир Лапид.

"Поэтому есть время действовать. Мир должен ввести экономические санкции и предпринять оперативные действия против Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР - ИФ) Ирана", - добавил он.

Также на встрече была затронута тема атаки на танкер Mercer Street, в организации которой Израиль ранее обвинил Иран.

Ганц отметил, что за использование в регионе беспилотников-самоубийц ответственность несет командующий силами беспилотников ВВС КСИР Сейед Ара Джани.

"Ара Джани - глава беспилотных систем ВВС КСИР, которые нанесли удар по Mercer Street. Он обеспечивает снабжение, тренировки, планирование и он ответственен за многие акты террора в регионе", - подчеркнул Ганц.

Он уточнил, что также за десятками атак с использованием беспилотников и ракет в регионе стоит командующий аэрокосмическими КСИР Амир Али Хаджизаде. Также Ганц обвинил Иран в десятках террористических атак на Ближнем Востоке, в поддержке проиранских сил в Йемене, Ираке и других странах, и пообещал предоставить детальные разведданные по этому поводу.

В свою очередь глава МИД Израиля указал, что Иран в последнее время наносит удары по международным торговым маршрутам, и международное сообщество обязано дать ответ.

"Это атака на свободу передвижения. Это международное преступление", - отметил он.

"Джерузалем пост" напоминает, что члены СБ ООН с представительством в Израиле - это Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и Вьетнам.

США во время пребывания на президентском посту Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. В последние месяцы в Вене проходит переговорный процесс, на котором стороны должны решить, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.

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