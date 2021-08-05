Катастрофа американского истребителя – плохо помыли

Спустя год после крушения F-22 возле авиабазы Эглин во Флориде названа возможная причина катастрофы.

Он разбился из-за «ошибки в техническом обслуживании, допущенной после мойки самолета», - цитирует представителя ВВС США издание Airforce times.

Суть ошибки не раскрывается. Известно лишь, при взлете пилот заметил предупреждение системы управления полетом, но все же решил подняться в воздух. Вскоре после этого летчик начал испытывать трудности с управлением и объявил о чрезвычайной ситуации. Он ждал, пока согласуют план восстановления системы, но в итоге ему пришлось катапультироваться.

Пилот выжил, получив незначительные травмы. Летчик был приписан к 43-й истребительной эскадрилье 325-го истребительного крыла.

РГ пишет, что ущерб от крушения самолета был оценен в 201 миллион долларов. Почти половина из девяти крупных аварий F-22 в 2020 финансовом году произошла в 325-м истребительном крыле.