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ТАСС

Бывший глава ГК "Калашников" покинул пост в связи с переходом на другую работу

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Дмитрий Тарасов испытывает на стрельбище умное ружье.
Дмитрий Тарасов испытывает на стрельбище умное ружье.
Источник изображения: instagram.com/ d.v.tarasov

Назначение нового главы ГК рассмотрят на заседании совета директоров 10 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель группы компаний (ГК) "Калашников" Дмитрий Тарасов покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Это его решение, оно связано с переходом на другую работу", - отметил источник.

Как сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех", исполняющим обязанности главы ГК "Калашников" является Владимир Лепин, а назначение нового главы ГК будет рассмотрено на заседании совета директоров 10 августа.

"Действительно, указанные вопросы будут рассмотрены 10 августа на заседании совета директоров концерна "Калашников". На текущий момент и. о. генерального директора компании является Владимир Лепин - известный в отрасли человек, ученый, производственник, профессиональный управленец. Многие годы он успешно работал на различных предприятиях ОПК в контуре Ростеха", - проинформировали в пресс-службе.

В Ростехе отметили, что перед ГК "Калашников" стоят задачи по усилению позиций на мировом рынке. "[ГК "Калашников"] - сложный многопрофильный актив, который выходит на новый этап развития. Расширяются задачи, связанные с разработкой и выводом на рынок новых видов продукции как военного, так и гражданского назначения, наращиванием экспортных направлений и позиций на внешних рынках", - сообщили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
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