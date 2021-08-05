Инцидент с двигателями "Науки" не нанес повреждений МКС, но не исключены последствия в будущем - "Роскосмос"

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Инцидент с двигателями "Науки" не нанес повреждений МКС, но последствия могут проявиться в будущем, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Повреждений наверно нет. От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, будут оценивать специалисты", - сказал Крикалев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Включение двигателей - это динамика. Станция довольно деликатное устройство и российский сегмент, и американский - все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка, она вызывает нагрузку на приводы солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено. Сейчас, конечно, специалисты будут анализировать последствия, и сейчас сказать о серьезности немного рановато, но, конечно, это - нештатная ситуация, которую надо будет детально разбирать", - сказал Крикалев.

По его словам, специалисты "Роскосмоса" в ближайшее время определят последствия инцидента.

29 июля модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

В четверг после стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУП в ходе переговоров с экипажем, попросил космонавтов прикрепить мановакуумметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

Ранее, как сообщали в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

30 июля на МКС была проведена операция по продувке гелием топливной системы "Науки" в целях обеспечения безопасности.

Как сообщили в "Роскосмосе", космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров перешли на борт модуля "Наука", пристыковавшегося в четверг к МКС. Отмечалось, что Новицкий и Дубров выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.