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Сергей Шойгу: из-за локдауна весной 2020 года сложилась критическая ситуация с поставками вооружений

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 4 августа. Из-за локдауна в России весной 2020 года под угрозой срыва оказались поставки вооружения и военной техники, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда".

"Почти два миллиона рабочих и инженеров по всей стране не работали. Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 трлн. руб., но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму", – сообщил глава военного ведомства, отметив, что "большинство оборонных предприятий прекратили работу, в том числе "Севмаш", "Звездочка", концерн "Калашников", "КамАЗ", "Восточная верфь", ижевский электромеханический завод "Купол", авиационный завод в Улан-Удэ".

По словам Сергея Шойгу, после его доклада президенту РФ Владимиру Путину были приняты решения о возобновлении производства при строгом соблюдении мер безопасности.

"В результате принятия президентом России необходимых решений не только был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества. Самое главное – люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи", – подчеркнул министр.

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Россия
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Восточная верфь
Звездочка
ИЭМЗ Купол
КАМАЗ
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