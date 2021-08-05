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The Times (Великобритания): чиновника, который забыл секретные документы на автобусной остановке, прочили в послы

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Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море.
Источник изображения: © ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

В минобороны Великобритании недоумевают, почему чиновника, потерявшего секретные документы о готовящейся акции с участием эсминца «Дефендер» в российских территориальных водах, до сих пор не уволили за проявленную глупость. Однако на фоне рассмотрения этого дела больше удивляет то, что в Лондоне почему-то никто не спешит извиниться перед Россией за доказанный факт провокации.

Высокопоставленный госслужащий, потерявший секретные документы министерства обороны на автобусной остановке, впервые назван по имени - на фоне вопросов, почему он не уволен.

Во время июньского инцидента в Кенте Ангус Лэпсли (Angus Lapsley) был прикомандирован к министерству обороны из министерства иностранных дел и международного развития, после чего его допуск к системе безопасности был приостановлен.

Сейчас он вернулся в министерство иностранных дел после того, как расследование "никаких признаков шпионажа" в утрате документов не обнаружило и заключило, что это была непреднамеренная ошибка.

Лэпсли прочили должность посла Великобритании при НАТО. Источники в правительстве говорят, что в настоящий момент это назначение маловероятно, но не исключают, что Лэпсли все же "реабилитируют".

Один чиновник сообщил, что в министерстве обороны высказывались опасения насчет его дальнейшей работы, учитывая серьезный характер ошибки. "Люди спрашивают: "Почему его не уволили?". Его собственная глупость попросту губительна, - сказал источник. - Я не представляю себе такого развития событий, чтобы он получил должность посла. Для этого нужен доступ к определенным документам. Но шанс на реабилитацию у него есть".

51-летний Лэпсли был генеральным директором в минобороны и курировал оборонную политику НАТО и евроатлантического региона. Министерство иностранных дел его нынешнюю должность не подтвердило.

Лэпсли потерял 50 страниц секретных документов: как выяснилось, они выпали у него из сумки и обнаружились за автобусной остановкой, после чего их передали в распоряжение Би-би-си.

В документах подробно излагалось решение ВМС Великобритании направить эсминец "Дефендер" в двенадцатимильную зону у побережья Крыма, вызвавшее агрессивную реакцию со стороны России. Большинство бумаг имело гриф "для служебного использования" - для него требуется допуск низкого уровня - однако часть была помечена "только лично". Такие документы не разрешается выносить из правительственных зданий, если они не зарегистрированы должным образом и не хранятся в надежном месте. Полное расследование инцидента еще не завершено.

Представитель правительства заявил: "Правительство Великобритании чрезвычайно серьезно относится к защите своей информации. Независимое расследование подтвердило обстоятельства потери. У следствия есть уверенность, что все секретные документы были найдены, и не обнаружено никаких признаков шпионажа и компрометации документов злоумышленниками. Соответствующее лицо было отстранено от работы, связанной с государственной тайной, и его допуск к системе безопасности уже приостановлен до завершения расследования".


Лариса Браун (Larisa Brown)

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