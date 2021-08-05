Новые возможности — 60 мм миномет c цифровым оснащением.

В настоящее время оцифровка первоначально аналоговых изделий позволяет раскрыть в них значительно более высокий потенциал. По такому пути пошла австрийская оружейная компании "Хиртенбергер Дефенс Системз" (Hirtenberger Defence Systems, HDS). Ее продукт - 60 мм миномет М6 в версии "Коммандос" (Сommando) получил новую цифровую систему прицеливания.

60 мм миномет М6 Commando

По своей конструкции 60 мм миномет М6 "Commando" довольно прост. Оружейный комплект состоит из ствола с опорной нижней пластиной и соответствующего набора боеприпасов. В классическом варианте прицеливание осуществляется направлением ствола на цель рукой. Угол наклона ствола и количество зарядных колец на мине определяют дальность стрельбы. Эффективное и относительно быстрое поражение цели возможно на дистанции до 1500 м.

На расстоянии, превышающем 500 м, приблизительная ориентация ствола вручную становится источником ошибок и существенно влияет на эффективность огня. В условиях повышенного стресса (усталость, огонь противника, учащение пульса из-за физических усилий) растет как требуемое количество боеприпасов, так и время, необходимое для уничтожения цели.

Стрельба с руки

Электронный прицел GRAM

На международной выставке оборонных технологий DSEI 2017 (Defence and Security Equipment International) представители HDS продемонстрировали свою новую разработку. Это электронное средство наведения (далее – прицел) получило обозначение GRAM (Grid Aiming Device, рус. – устройство наведения по сетке).

GRAM объединяет несколько датчиков положения для ориентации ствола в пространстве, баллистический вычислитель и блок питания. Общий вес оборудования не превышает 900 г.

Для удобства применения в полевых условиях баллистический вычислитель и блок питания вмонтированы в плечевой ремень. Сенсорный блок для транспортировки складывается, а перед стрельбой разворачивается. Датчики крепятся к стволу при помощи зажима. По сравнению с классическими уровнями они обеспечивают гораздо более точный боковой и вертикальный углы наклона ствола миномета.

Для достаточно высокой точности стрельбы минимальное расстояние между стволом и датчиками должно составлять 20 см. Разработанное программное обеспечение помимо расчета параметров стрельбы обеспечивает беспроводной интерфейс для связи и объединения всех элементов прицела.

Комплект GRAM

По заявлениям разработчиков, применение нового оборудования значительно повышает точность огня 60 мм миномета, сокращает время и количество боеприпасов, необходимые для подавления цели. В дополнение к этому исключаются промахи, обусловленные ошибками стрелка, и повышается вероятность снижения сопутствующего ущерба. Увеличивается эффективная дальность огня миномета.

Модифицированный 60 мм миномет – тактика применения

Как отмечают специалисты, до сих пор основным преимуществом специальной версии миномета М6 была его малозвучность. Вместе с тем, для ведения огня требовалась прямая видимость цели. При этом, как миномет, так и расчет могли быть обнаружены и поражены противником.

Считается, что новая система наведения от компании "Хинтербергер" устраняет эту опасность. При ведении огня стрелок и оружие могут оставаться в укрытии. По заявлениям производителя, классических средств разведки (бинокль, компас и карта) или более современного лазерного дальномера достаточно для применения новой системы наведения. Комплект GRAM сделал 60 мм миномет пригодным для ведения прицельного навесного огня.

Стрельба с закрытой позиции

Возможный тактический эпизод

Включенный в состав пехотного взвода, минометный расчет, находится на марше или оборудует укрытие для расположения на местности. В это время назначенный в охранение снайперская группа обнаружила потенциальную угрозу на фланге.

С помощью своего лазерного дальномера и собственного прибора GPS снайпер через несколько секунд определяет точное положение противника. При этом, снайпер не может демаскировать свою позицию открытием огня, или цель находится вне его досягаемости. В таком случае, снайпер голосом или по каналам связи передает данные о противнике непосредственно командиру минометного расчета.

Получив целеуказание, командир расчета отдает распоряжение минометчику на подготовку М6 "Commando" к стрельбе. За те секунды, пока минометчик выполняет его команду, командир расчета, используя баллистический вычислитель, преоразует доклад о цели в команду на ведение огня. Он вычисляет углы направления и возвышение ствола, количество зарядных колец на выстреле.

Как заявляет производитель, ошибки при стрельбе при соответствующих условиях работы системы и подготовке личного состава возможны только по внешним факторам (например, погода). При идеальных погодных условиях (штиль на всех высотах) и использовании радиопередачи данных от заявки на минометный огонь до поражения цели уйдет два-три минуты.

Баллистический вычислитель

Универсальность и дополнительный боевой потенциал

Согласно оценкам экспертов, 60 мм миномет от компании HDS демонстрирует впечатляющую универсальность. Пользователь сам определяет, использует ли он классический миномет или оцифрованный с прикрепленным прицельным оборудованием. Основная функциональность М6 "Commando" от этого не зависит.

Разработанный баллистический вычислитель позволяет интегрировать данные о полете любых 60 мм минометных боеприпасов. С одной стороны это повышает боевые возможности уже произведенных ранее минометов, а с другой – гарантирует возможность ведения огня боеприпасами сторонних производителей.

Новый боеприпас

Кроме того, "Хиртенбергер" стремится повысить привлекательность своей продукции за счет предложения специального 60 мм выстрела с повышенным могуществом. Изделие, при воздействии на цель, эквивалентном классическому 60 мм фугасному боеприпасу, имеет вес меньший на 30 процентов.

Сообщается, что производитель с помощью собственной ConFrag технологии (контролируемая фрагментация) стремится еще больше оптимизировать воздействие этого боеприпаса на цель. При сохранении прежнего веса эффект воздействия (летальность) должен составить более 50 процентов. Сертификацию изделия планировалось завершить в 2017 г.

Потенциал системы демонстрирует следующий пример. В настоящее время минометный расчет М6 "Commando" переносит около 30 кг веса: 60 мм миномет – 10 кг и 10 выстрелов по 1,79 кг. В новой комбинации общий вес составил бы всего 24 кг: миномет, прицел и 10 выстрелов по 1,25 кг.

Помимо снижения веса боевая эффективность оружия возрастает на 50 процентов. Источниками роста становятся: значительное повышение точности стрельбы, возросшая вероятность попадания с первого выстрела, скорость ведения огня и повышенное летальное воздействие на цель. Расчет может вести огонь из укрытия, что обеспечивает его живучесть.

Минометный расчет М6 Commando

Тренажер для минометного расчета

В ходе выставки DSEI представитель компании показал, что электронный прицел наряду с основной функцией повышения производительности 60 мм миномета открывает дополнительные потенциальные возможности для развития.

В частности, "Хиртенбергер" в настоящее время дополнительно разрабатывает полнофункциональный тренажер для моделирования действий и взаимодействия наблюдателя и расчета миномета. В качестве условного наблюдателя рассматриваются: командир пехотного или минометного взвода, снайпер, наблюдатель группы огневой поддержки или специалист группы специального назначения.

Сообщается, что возможности необходимой для этого коммуникации между отдельными элементами уже реализованы. Работы ведутся над способами имитации попадания в область цели. В качестве вероятных вариантом решения рассматриваются использование пиротехнических средств или очков дополненной реальности для наблюдателя и минометного расчета.

Заключение

Согласно западным военно-техническим СМИ, инновационное оборудование GRAM позволило компании "Hirtenberger" сделать сильный шаг на рынке минометов. Конкуренты концентрируются на оптимизации боеприпасов, интеграции и автоматизации крупнокалиберных минометов на современных платформах. В это время австрийский производитель нашел способ быстро и просто поднять распространенный 60 мм миномет на новый уровень эффективности.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit &Technik»