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Интерфакс-АВН

Кабул и талибы далеки от заключения мирного соглашения - спецпредставитель США

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Переговоры посланника США по вопросам мира в Афганистане Залмая Халилзада и лидера делегации «Талибана» Муллы Абдула Гани Барадара в Дохе. Фото Reuters
Переговоры посланника США по вопросам мира в Афганистане Залмая Халилзада и лидера делегации «Талибана» Муллы Абдула Гани Барадара в Дохе. Фото Reuters.

Вашингтон. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Правительство Афганистана и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока еще далеки от достижения мирного соглашения, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Они еще далеки друг от друга. Они пытаются повлиять на позиции друг друга по условиям (возможного будущего соглашения - ИФ) посредством действий на поле боя", - сказал Халилзад, выступая на форуме безопасности в Аспене (США).

Он отметил, что Кабулу нужно "реалистично воспринимать то, какое именно политическое решение может быть достигнуто".

Ранее Халилзад заявил, что рассчитывает на проведение встречи "расширенной тройки" - США, России, Китая и Пакистана - по урегулированию в Афганистане в ближайшее время.

"На международном уровне существует удивительно широкое согласие относительно того, какой вариант урегулирования (в Афганистане - ИФ) будет приемлемым", - сказал он.

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Страны
Афганистан
Китай
Пакистан
Россия
США
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