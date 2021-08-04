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Селекторное совещание в Минобороны – о военных вузах, Олимпиаде и Армейских играх

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Продолжая тему обучения в учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу более подробно остановился на итогах прошедшей приёмной кампании.

Министр обороны сообщил, что с 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13 тыс. курсантов. Как и в прошлом году, кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил 3,5 человека на место, а по ряду специальностей — до шести человек. В числе наиболее востребованных — командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище Воздушно-десантных войск.

По информации главы военного ведомства, значительно увеличился интерес молодёжи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

В девять вузов, в числе которых и Краснодарское лётное училище, были проведены наборы девушек. Конкурс составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова — более 20 человек на место.

Также завершилась приёмная кампания в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские корпуса. На конкурсной основе в эти учебные заведения принято свыше 2,8 тыс. воспитанников, в том числе 220 девочек. Помимо российских граждан суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые — из Лаоса.

Продолжая селекторное совещание, Сергей Шойгу остановился на ещё одном важном событии. «Все мы знаем о том, что сейчас проходят XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Думаю, многие внимательно следят за этими соревнованиями, их развитием и результатами. Я хочу отметить вклад спортсменов Центрального спортивного клуба Армии в успешное выступление российской команды», — сказал Министр обороны.

Глава военного ведомства добавил, что 109 представителей ЦСКА — ровно треть от всей российской сборной — выступают на спортивных аренах Японии. И в процентном, и в количественном отношении это больше, чем было в 2012 и 2016 годах в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

«Конечно, пока преждевременно говорить об итогах в целом — впереди у нас еще шесть соревновательных дней. Однако атлеты ЦСКА уже принесли в копилку сборной России 7 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей. Из 50-ти олимпийских медалей, завоеванных россиянами, 34 взяли армейцы, им принадлежит более половина медалей высшей пробы, — констатировал Сергей Шойгу. — Поздравляю всех нас с этими впечатляющими результатами».

В тематической части селекторного совещания были рассмотрены два вопроса.

Первый касался выполнения государственного контракта на ремонт и модернизацию тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

Как сообщил Министр обороны, работы проводятся на предприятии «Севмаш» в рамках реализации гособоронзаказа. По их окончании Военно-Морской Флот России получит корабль, оснащённый мощным ударным вооружением, самыми современными зенитными ракетными и противолодочными комплексами.

В августе прошлого года крейсер выведен из дока и переведён к набережной для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов.

В настоящий момент выполняются установка оборудования и электромонтажные работы.

Следующий вопрос повестки совещания касался подготовки к седьмым Армейским международным играм.

«С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств. Отмечу, что к настоящему моменту география Игр значительно расширилась. Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии», — сообщил Сергей Шойгу.

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