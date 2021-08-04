Орбиту МКС скорректируют 19 августа в рамках подготовки к старту корабля "Союз МС-19"

Предыдущую коррекцию орбиты проводили 24 июня

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-19" пройдет 19 августа. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"С целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18" специалисты российского Центра управления полетами проведут коррекцию высоты орбиты Международной космической станции", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр будет осуществлен при помощи двигателей служебного модуля "Звезда". По предварительной информации, двигатели будут включены 19 августа 2021 года в 07:04 мск и проработают 47 секунд. "Величина импульса составит 0,67 м/с. После проведения данного маневра средняя высота МКС должна увеличиться на 1,2 км и составить 420,84 км", - добавили в Роскосмосе.

Предыдущая коррекция орбиты МКС проводилась 24 июня.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.