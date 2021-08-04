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ЦАМТО

На селекторном совещании рассмотрен вопрос о выполнении контракта на ремонт и модернизацию ТАРК "Адмирал Нахимов"

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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов».
Источник изображения: Севмаш

ЦАМТО, 3 августа. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 3 августа прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

В тематической части селекторного совещания были рассмотрены два вопроса.

Первый касался выполнения государственного контракта на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) "Адмирал Нахимов".

Как сообщил министр обороны, работы проводятся на предприятии "Севмаш" в рамках реализации гособоронзаказа. По их окончании Военно-морской флот России получит корабль, оснащенный мощным ударным вооружением, самыми современными зенитными ракетными и противолодочными комплексами.

В августе прошлого года крейсер был выведен из дока и переведен к набережной для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов.

В настоящий момент выполняются установка оборудования и электромонтажные работы.

"Затем необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружения, чтобы приступить к приемо-сдаточным испытаниям. Сегодня мы детально обсудим сроки реализации основных этапов госконтракта, а также сопутствующие проблемы", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
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Минoбороны РФ
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Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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