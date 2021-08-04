Конкурс в военные вузы по ряду специальностей достиг шести человек на место - Шойгу

Среди абитуриенток-девушек в Краснодарское лётное училище - 12 человек на место, в Военно-медицинскую академию - более 20-ти. Суворовцами и кадетами стали ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые - из Лаоса.

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Интерес молодёжи к освоению профессии военного моряка значительно увеличился, одни из самых востребованные среди высших учебных заведений российского военного ведомства - Рязанское училище ВДВ и вузы Сухопутных войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13-ти тысяч курсантов. Как и в прошлом году, кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил три с половиной человека на место, а по ряду специальностей - до шести человек", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании, говоря об итогах прошедшей приёмной кампании.

По словам министра, "в числе наиболее востребованных - командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ".

"Значительно увеличился интерес молодёжи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

В девять вузов, в числе которых и Краснодарское лётное училище, был проведён набор девушек.

"Конкурс составил более 12-ти человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию - более 20-ти человек на место", - сообщил министр.

Также завершилась приёмная кампания в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские корпуса.