Соревнования Армейских международных игр пройдут на территории 11 стран - Шойгу

Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - География Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, значительно расширилась, в этом году состязания пройдут в 11 странах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он отметил, что к настоящему моменту география Игр значительно расширилась.

"Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии", - сообщил министр.

По его словам, традиционно на Играх будет работать "Клуб болельщиков", также пройдут тематические фестивали и мастер-классы.

"В парке "Патриот" гости и участники смогут посетить музеи Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний. Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте", - сказал Шойгу.