Saab выбрана головным исполнителем работ по ремонту и модернизации фрегатов класса "Бранденбург" ВМС Германии

ЦАМТО, 3 августа. Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) заключило с компанией Saab контракт на поставку и интеграцию новых РЛС и средств управления огнем на фрегатах класса "Бранденбург".

Как сообщается в пресс-релизе шведской компании, стоимость контракта составляет около 4,6 млрд. шведских крон (537 млн. долл.). Поставки оборудования будут реализованы в период с 2021 по 2030 гг.

В частности, компания Saab в качестве поставщика боевых систем и интегратора работ по капитальному ремонта фрегатов поставит системы управления боевыми действиями 9LV, радиолокационные станции "Си Жираф-4A" и "Си Жираф-1X", системы управления огнем CEROS-200, а также системы сторонних производителей, включая систему госопознавания "свой-чужой".

Saab, которая привлечена как генеральный подрядчик проекта, заключит контракт субподряда с немецкой верфью Abeking & Rasmussen на проведение работ по модификации ряда корабельных конструкций для установки нового оборудования, а немецкая компания ESG выполнит функции логистической поддержки.

В настоящее время в составе ВМС Германии имеются четыре фрегата класса "Бранденбург": Brandenburg (F215) 1994 года постройки, Schleswig-Holstein (F216) 1995 года постройки, Bayern (F217) 1996 года постройки и Mecklenburg-Vorpommern (F218) 1996 года постройки.