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Интерфакс-АВН

Стратегические ракетные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае - Минобороны РФ

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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" Барнаульской ракетной дивизии в рамках учения вышли на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетчики отрабатывают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне полевых позиций", - говорится в сообщении.

По данным военных, всего в учении задействовано около 1000 военнослужащих и более 200 единиц техники.

"В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данное учение проводится круглосуточно.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Этот комплекс - основа группировки РВСН.

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

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