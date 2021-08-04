The Wall Street Journal (США): возможно, НЛО — это вполне земные и довольно опасные объекты

Действительно ли космические пришельцы посещают Землю? Это не тот вопрос, который нам стоит задавать касательно НЛО — или, как они теперь официально называются, о «неопознанных воздушных феноменах». Так пишет автор, недвусмысленно указывая на Россию, как страну, способную добиться технического превосходства в воздухе.

Противники могут разрабатывать технологии, способные выводить из строя системы летательных аппаратов. По всей видимости, Соединенные Штаты уже с этим сталкиваются

В июне Управление директора Национальной разведки США направило в конгресс предварительный аналитический отчет о неопознанных воздушных феноменах. Этот отчет был подготовлен Управлением военно-морской разведки, которое создало специальную рабочую группу с целью "выявлять, анализировать и каталогизировать неопознанные воздушные феномены, которые могут потенциально представлять угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов".

Подробно изучив отчеты о 144 достоверных случаях, поступивших от источников в правительстве США, эта рабочая группа пришла к выводу, что неопознанные воздушные феномены могут "угрожать безопасности полетов и, возможно, национальной безопасности". Многие случаи наблюдения таких объектов произошли в воздушном пространстве, запрещенном для полетов, во время проведения военных учений, и до недавнего времени не существовало никакого механизма отчета о подобных инцидентах. В связи с этим возникает предположение, что Соединенные Штаты излишне уверены в том, что никакие атаки им не грозят.

Рабочая группа по изучению неопознанных воздушных феноменов (UAPTF) была создана после целой серии необъяснимых воздушных инцидентов с участием американских пилотов - некоторые из тех инцидентов попали на видео и были опубликованы изданием The New York Times. В мае на телеканале CBS вышла программа "60 Minutes", создатели которой еще раз проанализировали эти видео и рассмотрели гипотезу о том, что запечатленные на них неопознанные воздушные явления были внеземного происхождения. Однако гораздо более вероятно, что происхождение этих феноменов абсолютно земное и что они представляют реальную опасность для национальной безопасности.

Есть один факт, который не был упомянут в отчете этой рабочей группы: в 2018 году ВМС США зарегистрировали заявку на выдачу патента на "метод, в рамках которого лазерный луч используется для генерации филамента лазерной плазмы (LIPF), и этот филамент действует в качестве ловушки, позволяющей отвлечь самонаводящуюся ракету или другую угрозу от конкретной цели".

Дэвид Гэмблинг (David Hambling) описал эту технологию в статье под названием "Лазер ВМС США создает плазменные НЛО" ("U.S. Navy Laser Creates Plasma ‘UFOs"), которая была опубликована в Forbes в мае 2020 года. В статье было сказано, что этот лазер создает "фантомные изображения посредством инфракрасного излучения, чтобы обмануть ракеты с тепловыми головками самонаведения". "Лазер создает в воздушном пространстве целую серию плазменных столбов, из которых складываются двухмерные и трехмерные изображения, - подобно тому, как создают картинку старые телевизоры с катодными трубками".

Проще говоря, речь идет о лазере, который создает голографическое изображение, чтобы сбить с толку пилотов и сенсоры их самолетов в ходе воздушного боя. Пока этот патент находится на рассмотрении, и эта технология может оказаться как вполне рабочей, так и нерабочей. Но иностранный противник, возможно, уже использует нечто подобное и проверяет реакцию Соединенных Штатов. В 2017 году Россия заявила, что она сумела создать оружие на основе лазерной плазмы следующего поколения.

В разделе отчета, где говорится о "нескольких" неопознанных воздушных феноменах, которые, "по всей видимости, являются демонстрацией новейших технологий", рабочая группа отмечает, что в ходе 18 инцидентов, описанных в 21 отчете, "сообщалось о необычных траекториях движения и аэродинамических характеристиках UAP", включая способность "совершать резкие маневры и двигаться на высоких скоростях, не имея распознаваемых двигательных установок".

Технологии лазерной плазмы могли бы объяснить, почему некоторые снимки неопознанных воздушных феноменов такие зернистые, почему эти загадочные "объекты" совершают беспорядочные движения с молниеносной скоростью и что почему пилоты никогда не видели, как эти "объекты" взлетают или приземляются. Это также могло бы объяснить, почему эти "объекты" постоянно появляются в запрещенном для полетов воздушном пространстве во время военных учений.

Одним из пробелов в этой гипотезе является вывод, к которому пришла рабочая группа, - вывод о том, что "большинство из тех неопознанных воздушных феноменов, о которых сообщалось, действительно представляют собой физические объекты, учитывая, что большинство неопознанных воздушных феноменов были зафиксированы множеством сенсоров, включая радиолокационные, инфракрасные, электрооптические головки самонаведения, а также визуальные наблюдения".

Согласно этому документу, из 144 сообщений, поступивших от источников правительства США, в 80 случаях имела место "фиксация со стороны множества сенсоров". Это свидетельствует о том, что либо технология лазерной плазмы способна генерировать достаточное количество частиц, чтобы радары фиксировали их как физические объекты, либо радары действительно фиксировали некий физический объект, будь то неопознанный воздушный феномен как таковой или беспилотник, проецирующий определенный образ. Вполне возможно, что у разных случаев наблюдения неопознанных воздушных феноменов разные объяснения. Некоторые могут объясняться аномалиями в работе сенсоров, другие могут быть реальными объектами. Какие-то из них могут объясняться действиями иностранных противников, другие могут иметь иное происхождение.

Хотя касательно неопознанных воздушных феноменов остается множество вопросов, ясно одно: либо кто-то достиг превосходства в воздухе, либо этот кто-то хочет, чтобы Соединенные Штаты так думали. Рабочая группа рассматривала прежде всего те сообщения о неопознанных воздушных феноменах, которые "военные пилоты видели своими глазами". В ряде случаев были зафиксированы такие феномены, которые представляли собой "деятельность или объект, который прерывает запланированные учения или другую военную деятельность в зоне военных действий или в запрещенном для полетов воздушном пространстве".

Другими словами, неопознанные воздушные феномены неоднократно демонстрировали американским пилотам свои возможности в запрещенном для полетов воздушном пространстве, что, возможно, является частью стратегии по подрыву уверенности у вооруженных сил США. Какими бы ни были их намерения и происхождение, "кто-то" решительно настроен привлечь наше внимание, подвергая нас большому риску. Этого должно быть достаточно, чтобы прийти к выводу, что неопознанные воздушные феномены представляют собой угрозу для национальной безопасности.

Джеффри Скотт Шапиро - журналист, занимающийся журналистскими расследованиями и специализирующийся на вопросах, связанных с воздушным пространством России. С 2017 по 2021 год он был старшим советников в Агентстве США по глобальным медиа.

Джеффри Скотт Шапиро (Jeffrey Scott Shapiro)