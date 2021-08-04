Канада требует привлечь Иран к ответственности за атаку на японский танкер Mercer Street

Вашингтон. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Канада осуждает нападение Ирана на танкер Mercer Street и требует привлечь Тегеран к ответственности, говорится в заявлении канадского МИД в твиттере.

"Канада осуждает нападение на Mercer Street, которое международная разведка приписывает Ирану..., поддерживает международное сообщество в обеспечении международной безопасности и привлечении Ирана к ответственности за его безрассудные действия", - заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

В воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение на танкер, и израильская разведка имеет доказательства этого.

В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании обнародовало заявление главы ведомства Доминика Рааба, согласно которому с очень большой долей вероятности действия Ирана стали причиной этого инцидента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье объявил, что Вашингтон также возлагает ответственность за нападение на танкер на Иран. Госсекретарь добавил, что США работают с партнерами в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий.

Тем временем в МИД Ирана предостерегли от попыток нанести урон суверенитету страны.

"Исламская Республика Иран не колеблется при защите ее безопасности и национальных интересов, и она ответит незамедлительно и решительно на любую возможную авантюру", - заявил представитель министерства Саид Хатибзаде.