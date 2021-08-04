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Интерфакс-АВН

Российские военные в КНР осваивают вооружение и технику китайской армии перед совместными учениями - ЦВО

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Танк Type 99G
Китайский основной боевой танк Type 99G.
Источник изображения: www.wantchinatimes.com

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Российского воинского контингента из состава соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в рамках подготовки к российско-китайскому учению "СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021", которое пройдет с 9 по 13 августа, осваивают современное вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Освоение техники проходит в несколько этапов с проведением теоретической подготовки, занятий на электронных тренажерах, а также практического вождения и стрельбы. Тренировки осуществляются как индивидуально, так и в составе подразделений", - говорится в сообщении ЦВО.

Там отметили, что военнослужащие ВВО учатся вождению и применению вооружения на среднем колесном танке и бронемашине армии Китая. Подчеркивается, что занятия проходят при непосредственном участии военнослужащих-инструкторов сухопутных войск НОАК на базе боевой подготовки "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР).

"В ближайшее время состоится ряд практических тренировок, с участием подразделений как Российских, так и Китайских войск. Также в них примут участие авиационные подразделения обеих сторон", - подчеркнули в ЦВО.

В подготовке экипажей боевых машин принимает участие лично замкомандующего войсками ВВО - генерал-лейтенант Михаил Носулев.

В ЦВО добавили, что в состав участников совместного Китайско-Российского учения от российской стороны входят военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, а также личный состав мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, подразделения специального назначения и аппарата управления.

Силы китайской стороны, участвующие в учении, состоят из сухопутных войск и военно-воздушных сил.

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