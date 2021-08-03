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ТАСС

Solar Orbiter и BepiColombo совершат пролет у Венеры 9 и 10 августа

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Solar Orbiter
Solar Orbiter.
Источник изображения: ESA / ATG medialab

Аппараты пролетят над планетой с интервалом всего в 33 часа

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Автоматические космические аппараты Solar Orbiter и BepiColombo пролетят над планетой Венера 9 и 10 августа 2021 года. Об этом сообщило в понедельник Европейское космическое агентство (ESA).

"Solar Orbiter и BepiColombo войдут в историю освоения космоса, пролетев над Венерой с интервалом всего в 33 часа 9 и 10 августа", - подчеркивает европейское научное агентство. Оно уточняет, что гравитационный маневр у Венеры является необходимым для направления их после этого в сторону Меркурия, который для BepiColombo представляет главную цель, тогда как главной задачей Solar Orbiter является исследование Солнца .

"Двойной облет предоставит беспрецедентную возможность изучить окружающую среду Венеры с разных точек одновременно. Причем те зоны, которые обычно не посещаются специальными орбитальными исследовательскими аппаратами", - отмечают в ESA.

Первым у Венеры пролетит аппарат Solar Orbiter, созданный при партнерстве между ESA и NASA. Это произойдет 9 августа в 06:42 по парижскому времени (07:42 мск). Пролет будет совершен на расстоянии в 7 995 км от поверхности планеты. В ходе своей миссии Solar Orbiter уже совершил гравитационный маневр у Венеры 27 декабря 2020 года.

Вторым к Венере приблизится аппарат BepiColombo, созданный ЕКА в партнерстве с Японским агентством аэрокосмических исследований. Полет пройдет начиная с 15:48 по парижскому времени (16:48 мск) 10 августа на удалении всего в 550 км от планеты. Это уже второй для этого аппарата пролет у Венеры - первый состоялся 15 октября 2020 года. Для экономии топлива в течение полета BepiColombo, согласно своей программе, совершает девять гравитационных маневров - один у Земли, два у Венеры и шесть раз у Меркурия.

Ценная информация

Две из трех камер наблюдения BepiColombo будут делать черно-белые снимки как в фазе близкого сближения, так и в последующие дни, в ходе удаления от нее. Снимки будут затем постепенно переданы на Землю. Тепловизионный прибор SoloHI. установленный на Solar Orbiter, должен позволить наблюдать темную сторону Венеры. Как отмечает ESA, "данные, собранные во время этих полетов, станут полезными, в частности, и для будущего орбитального аппарата ЕКА, направляемого к Венере - EnVision, который будет запущен в 30-х годах этого века".

Согласно планам космического агентства, "в ночь на 2 октября BepiColombo впервые увидит пункт своего назначения, совершив свой первый из шести полетов к Меркурию, от которого он пройдет на расстоянии всего в 200 км". Что касается Solar Orbiter, то 27 ноября он совершит свой последний пролет у Земли на расстоянии 460 км, положив начало своей основной миссии. Он будет в дальнейшем продолжать совершать регулярные облеты Венеры, чтобы постепенно увеличивать таким образом наклон своей орбиты, что позволит ему лучше наблюдать за неизведанными полярными областями Солнца.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
Проекты
2020-й год
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