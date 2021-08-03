Фрегат "Адмирал Касатонов" и стратегическая подлодка "Князь Владимир" проведут несколько учений в Северном море и Атлантике

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Третья тактическая группа кораблей Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, завершила проход пролива Большой Бельт, сообщил Северный флот в понедельник.

"В акватории Северного моря и Атлантического океана отряд кораблей и судов Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером "Маршал Устинов", продолжит отрабатывать плановые учебно-боевые задачи на переходе морем. Корабли и суда в составе нескольких разнородных тактических групп проведут ряд комплексных учений оборонительной и спасательной направленности", - сказано в сообщении.

По данным флота, в составе третьей тактической группы - фрегат "Адмирал флота Касатонов" и ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".