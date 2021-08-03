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Время электроники

Компания «ДОК» объявила о работе над проектом 76 ГГц радара ближней зоны для ледокола «Обь»

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Арктический портовый ледокол «Обь»
Арктический портовый ледокол «Обь».
Источник изображения: Ростех

Компания «ДОК» объявила о ходе работ над проектом уникального высокоточного корабельного радара ближней зоны СИД-360-76 с круговым обзором.

Основная область применений таких радаров — ледокольный флот, а также любые суда с установленными системами беспилотной автоматики. Цифровой радар ближней зоны является важным компонентом технологических платформ безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота. Благодаря отсутствию мертвой зоны, радар СИД-360-76 может с высокой точностью измерять расстояние между своим судном и возможными помехами (другие суда, портовые сооружения, береговая линия) в пределах 0–300 м.



Первые радары уже прошли тестирование в СВЧ-лаборатории «ДОК», в 2021 году их планируется испытать на новейшем портовом ледоколе «Обь», базирующемся в арктическом порту Сабетта. Порт Сабетта обеспечивает круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, он принимает газовозы проекта «Ямал СПГ» и суда снабжения.

Работа ледоколов в порту Сабетта осложнена частыми и густыми туманами, снежными зарядами, снижающими видимость буквально до нескольких метров. Для обколки сопровождаемых судов и обеспечения их безопасной швартовки ледоколу «Обь» бывает необходимо подходить вплотную к борту газовозов, что является сложной и небезопасной операцией в условиях плохой видимости, непогоды и полярной ночи.

Для проверки применимости радаров швартовки СИД-360-76 для информационной поддержки операторов, работающих на постах управления ледоколом «Обь» по левому и правому борту, компания «ДОК» и ФГУП «АТОМФЛОТ» договорились о проведении совместных испытаний этого оборудования. Согласно спецификации компании «ДОК», радары имеют практическую дальность до 300 м при точности измерения расстояния от цели до собственного борта 7 см. Рабочая частота 76 ГГц обеспечивает уверенную работу в условиях снегопадов и густого тумана.

Полностью герметичный корпус радара имеет систему поддержания микроклимата для защиты электроники от экстремально низких температур, характерных для работы в условиях Арктики. Дежурная смена на мостике ледокола может как получать информацию о расстоянии до борта сопровождаемого судна в виде показаний цифрового индикатора, так и наблюдать радарную картину сближения судов на отдельном экране.

Новизна технологического решения радара СИД-360-76 в том, что он позволяет просматривать ближнюю зону с высоким разрешением вне зависимости от погодных условий. Ни снег, ни туман никак не влияют на работу радара. Схема построения радара СИД-360-76 обеспечивает отсутствие мертвой зоны. Этим он отличается от традиционных морских радаров, имеющих значительную мертвую зону, что усложняет управление судном вблизи портовых сооружений, кораблей и других помех. В отсутствие радарной картинки ближней зоны вахтенный рулевой и лоцман вынуждены полагаться на визуальное наблюдение, что крайне затруднено в условиях плохой видимости.

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