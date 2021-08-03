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Интерфакс-АВН

Россия активно обменивается разведывательной информацией с ведущими странами Европы - Нарышкин

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Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - У российской разведки наладилось неплохое взаимодействие с коллегами из западных стран, в частности, по вопросам противодействия международному терроризму, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"В целом я могу вам с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие", - сказал Нарышкин в интервью программе "Соловьев-live".

По его словам, такое взаимодействие налажено, в частности, с Германией, Францией, Италией, Швейцарией, Австрией.

"У разведывательных служб есть своя ниша и ответственность, в том числе осуществляется большое взаимодействие с нашими коллегами по линии борьбы с международным терроризмом", - пояснил глава СВР, отметив, что с коллегами "очень активный ведется обмен разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, это не прекращается".

Говоря о нынешнем главе ЦРУ Уильяме Бернсе, который в свое время занимал должность посла США в Москве, Нарышкин отметил, что у него пока не было контактов с Бернсом, но глава СВР "довольно вежливо поздравил его письменно" с назначением на новый пост.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Италия
Россия
США
Франция
Швейцария
Персоны
Нарышкин Сергей
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