Россия активно обменивается разведывательной информацией с ведущими странами Европы - Нарышкин

Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня".

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - У российской разведки наладилось неплохое взаимодействие с коллегами из западных стран, в частности, по вопросам противодействия международному терроризму, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"В целом я могу вам с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие", - сказал Нарышкин в интервью программе "Соловьев-live".

По его словам, такое взаимодействие налажено, в частности, с Германией, Францией, Италией, Швейцарией, Австрией.

"У разведывательных служб есть своя ниша и ответственность, в том числе осуществляется большое взаимодействие с нашими коллегами по линии борьбы с международным терроризмом", - пояснил глава СВР, отметив, что с коллегами "очень активный ведется обмен разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, это не прекращается".

Говоря о нынешнем главе ЦРУ Уильяме Бернсе, который в свое время занимал должность посла США в Москве, Нарышкин отметил, что у него пока не было контактов с Бернсом, но глава СВР "довольно вежливо поздравил его письменно" с назначением на новый пост.