Войти
ЦАМТО

Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA

474
4
0
ПТРК FGM-148 Javelin
ПТРК FGM-148 Javelin.
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 2 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Таиланду в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет FGM-148 "Джавелин" и сопутствующего оборудования. Общая стоимость продажи может составить 83,5 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив 30 июля Конгресс о возможной продаже.

Правительство Таиланда обратилось к администрации США с запросом о продаже 300 противотанковых управляемых ракет FGM-148E "Джавелин" и 50 прицельно-пусковых устройств (CLU).

Запрос также включает тренажеры, имитационные ракеты, техническую поддержку офиса по реализации проекта тактических авиационных и наземных боеприпасов (TAGM), поддержку подрядчика в течение срока службы, запасные руководства, аккумуляторы/зарядные устройства, подготовку операторов и офицеров по боеприпасам, обучение техническому обслуживанию 2-го уровня, интеграцию и проверку систем (SICO), другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, данная продажа соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит уровень боеспособности основного союзника вне НАТО в Юго-Восточной Азии. Запрошенные Таиландом ПТРК "Джавелин" заменят устаревшие 106-мм безоткатные орудия, которые СВ Таиланда получили в рамках программы военной помощи во Вьетнаме. Продажа позволит СВ Таиланда модернизировать арсенал легких противотанковых средств и улучшить взаимодействие с ВС США.

Как отмечается в уведомлении, продажа ПТРК "Джавелин" позволит повысить возможности Таиланда по противодействию существующим и перспективным угрозам, усилит обороноспособность и потенциал защиты территориальной целостности страны.

Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Raytheon и Lockheed Martin. Условия офсетных соглашений будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Таиланд
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
NATO
Похожие новости
07.07.2021
Washigton Post (США): афганская армия бежит в Таджикистан
12.06.2019
США провоцируют Китай продажей танков Тайваню
23.10.2013
В мире вырос спрос на оружие из Китая
16.01.2013
Выстрелил, но не забыл
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
4 комментария
№1
03.08.2021 05:31
А нам тут эмигрант рассказывал что Джевалин не боеспособен.
Надо попросить чтоб он в Сиам письмо написал
0
Сообщить
№2
03.08.2021 06:46
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Годная идея, глядишь, сменят поставщика.
0
Сообщить
№3
03.08.2021 07:07
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
Годная идея, глядишь, сменят поставщика.

И тут полянку решил за столбить. Спаик проталкиваешь?
Гляди в гоздепе узнают, накажут и тебя(Израиль помощи лишат)и эмигранта (выдворят из страны).
Но это не точно.
+1
Сообщить
№4
03.08.2021 08:00
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
А як же, к тому же, часть комплектующих, кажись в Америке делают.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 15:34
  • 117
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 03.08 15:15
  • 84
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 03.08 14:45
  • 29
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 03.08 14:38
  • 317
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 13:45
  • 36
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 03.08 13:23
  • 1045
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.08 12:58
  • 108
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.08 10:41
  • 1
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
  • 03.08 10:29
  • 1
Новейший истребитель Су-75 поборется за лавры первенства с американским F-35
  • 03.08 10:14
  • 175
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 10:12
  • 1
Определена дата нового запуска космического корабля Starliner
  • 03.08 10:11
  • 1
Истребитель Сheckmate получит новое имя
  • 03.08 09:59
  • 2
ООН предрекает мировой апокалипсис
  • 03.08 08:33
  • 47
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 03.08 08:00
  • 4
Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA