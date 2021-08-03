Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA

ЦАМТО, 2 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Таиланду в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет FGM-148 "Джавелин" и сопутствующего оборудования. Общая стоимость продажи может составить 83,5 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив 30 июля Конгресс о возможной продаже.

Правительство Таиланда обратилось к администрации США с запросом о продаже 300 противотанковых управляемых ракет FGM-148E "Джавелин" и 50 прицельно-пусковых устройств (CLU).

Запрос также включает тренажеры, имитационные ракеты, техническую поддержку офиса по реализации проекта тактических авиационных и наземных боеприпасов (TAGM), поддержку подрядчика в течение срока службы, запасные руководства, аккумуляторы/зарядные устройства, подготовку операторов и офицеров по боеприпасам, обучение техническому обслуживанию 2-го уровня, интеграцию и проверку систем (SICO), другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, данная продажа соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит уровень боеспособности основного союзника вне НАТО в Юго-Восточной Азии. Запрошенные Таиландом ПТРК "Джавелин" заменят устаревшие 106-мм безоткатные орудия, которые СВ Таиланда получили в рамках программы военной помощи во Вьетнаме. Продажа позволит СВ Таиланда модернизировать арсенал легких противотанковых средств и улучшить взаимодействие с ВС США.

Как отмечается в уведомлении, продажа ПТРК "Джавелин" позволит повысить возможности Таиланда по противодействию существующим и перспективным угрозам, усилит обороноспособность и потенциал защиты территориальной целостности страны.

Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Raytheon и Lockheed Martin. Условия офсетных соглашений будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.