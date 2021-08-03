«Партия командует винтовкой» - коммунисты Китая отмечают создание народной армии

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал к твердой воле и решимости упорно трудиться для достижения целей, намеченных к столетию Народно-освободительной армии Китая.

Си Цзиньпин, являющийся также председателем КНР и председателем Центрального военного совета, выступил с таким заявлением во время коллективной учебы Политбюро ЦК КПК.

В преддверии 94-летнего юбилея создания НОАК (1 августа) Си Цзиньпин от лица ЦК КПК и ЦВС поздравил всех военнослужащих НОАК, сотрудников вооруженной полиции, членов народного ополчения и резервных сил с наступающим праздником. Он отметил, что достижение этих целей является важным решением ЦК КПК и ЦВС, а также важнейшей задачей, касающейся национальной безопасности и развития Китая.

Анализируя усилия КПК за последние 100 лет, Си Цзиньпин подчеркнул, что следование принципу «Партия командует винтовкой» и создание собственной народной армии - жизненно важный вывод, сделанный в результате суровой и жестокой борьбы.

По словам Си Цзиньпина, на историческом пути всестороннего построения модернизированного социалистического государства и достижения целей, намеченных к столетию КНР, следует придавать большее значение укреплению национальной обороны и вооруженных сил.

Си Цзиньпин подчеркнул, говорит Синьхуа, что реализация поставленных целей, намеченных к столетию НОАК, является глубокой реформой, касающейся общей ситуации в армейском строительстве, и призвал к трансформации концепции развития для обеспечения качественного развития.

Отметив необходимость соответствовать мировым тенденциям военного развития и отвечать нуждам развития стратегического потенциала вооруженных сил Китая, Си Цзиньпин потребовал приложить усилия для продвижения реформы национальной обороны и вооруженных сил.